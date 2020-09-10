Soothing Home 幽謐怡居

美好的事物一旦開始浮現，就會宛若春雨那樣細細密密地包圍你，一絲接著一絲，貼著肌膚，往心裡滲去。

此設計案結合現代簡約與溫馨雋永兩種風格雙重演繹，呈現清雅舒適的人文空間，盡展純淨優雅的居家美學，營造若有似無，舉重若輕，無為而無不為的空間感受。

為樓中樓的空間，原有樓梯量體沈重且大，又位於屋子中央，阻擋投射進屋內的自然光線，讓空間予人壓抑且沉悶的感受。

對此，設計師為解決樓梯造成視覺及使用上的死角，讓整體空間更通透、輕盈、順暢，更放大空間感，因此將原本沈重且封閉的樓梯輕量化更改成開放式，取而代之呈現蔚為輕盈通透的空間，增加視覺穿透感，改善因原有樓梯而造成的灰暗通道。

樓梯不僅是樓梯，並非僅擁有上下通行的功用，更是串聯家人間情感的階梯、步道，是藝術品，以此創造虛實、放大空間感受，讓光投射進屋內，為家帶來生命力。

建材層面則以大理石、石英磚、鐵件、天然鋼刷木皮、日本特殊漆、海島型木地板及進口壁紙等質材共構，營造出如詩一般，滿是幸福的空間體驗，實踐美好生活情境，守住樸實自然、簡單舒適的核心價值，將居家空間鑲進情感與夢想。