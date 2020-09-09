Harvest Office歲收

整體設計理念和目標以現代簡約為主軸，加入細膩的材質佈局、創意性的規劃，搭配不同的色調賦予空間新樣貌，規劃各空間自有的特色，領域上既獨立又能視覺延伸整體，更兼顧空間使用者的實用需求。

由於業者公司經營正值成長收割的階段，在色彩訴求上，公領域以金黃色彩如太陽光芒般綻放，象徵「歲收」的意涵，再以灰、銀色點綴空間，搭配主體白色隱喻夜晚的月滿光盈，晝夜交替、生生不息的生命力，調和了不一樣的工業風，柔軟了粗曠、頹廢的紋理特性。

一入門的玄關，天花設計金色方造形燈具，牆壁設計金色主體面，利用垂直水平分割、開孔的設計同將獨立間的暗門融為結合設計，設計巧思表露無遺，延續旁邊的正面玻璃隔屏分割變化材質，有借光、有質透感，巧妙區隔了使用者的路線劃分，理性兼具感性的空間氛圍表露無遺。

於建材方面，空間選用金屬板材、玻璃、鐵件及自然質感等各種材料搭配設計而成，將冷調性的金屬鐵件材融入燈光的投射照映，金屬光澤與燈光線條相互搭襯，打造現代又時尚的辦公空間。

整體設計上充分利用，所有空間都享有各方向的自然採光，來達到穿透、明亮且讓人耳目一新的空間表現，更織就出一片未來光景，風格底蘊自指尖中流淌，讓思緒自由奔馳，生命力不斷。