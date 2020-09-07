Time Corridor 時光長廊

生命的經驗帶領人們繼續前行，化為前進的動力。

此設計案藉以時光長廊的設計理念，串連居住者生活中的每個美好。運用合宜的鏡面天花，巧妙的破除過低的樓高，透過簡約現代的風格演繹，結合大器微奢的空間底蘊。

「大音希聲，大象無形」是藝術與美的最高境界，推崇自然，而非人為的美。應用東方人文，以理性的思考，感性的直覺參與，讓技術與藝術統一與融合，塑造一個物質及精神並重的居家環境，所謂與天共生，天人合一即是如此。

設計之初，由於此案為SRC大樓的產品，室內有130坪但格局狹長且現場既有樑柱龐大又沈重，樓層高度偏低，採光視野縱使良好，但空氣對流不佳仍是一大問題。

因此，為解決上述問題，特別安裝全熱式交換機，讓新鮮空氣能進入並有效對流，打造完美的空氣品質；原有樑柱多且又大又沈重，設計師透過材質、顏色調和、視覺轉移解決原樓層高度偏低的問題。

建材運用上，藉以大理石、石英磚、鐵件、天然鋼刷木皮、日本特殊漆、海島型木地板、進口壁紙等相互交織堆疊而成。運用東方人文美學，搭配工藝技術，透過流暢的空間安排，營造滿足感官與心靈的幸福空間，勾勒出人與空間的生活共鳴，展開美好生活的序曲。