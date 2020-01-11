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整合白色線面的張力 打造齒科美學的專業層次

2020-01-11 15:22瘋設計

【空間設計暨圖片提供∣奕所設計　採訪撰文∣孔婕瑀】

從齒科美學的企業型態，作為設計發想的主軸。李軍漢總監表示：「牙醫診所也可以具美感，享有隱私性，就從俐落的線條引申專業度與細緻度開始！」此案前身為辦公空間，在屋高不高的限制下，重管線分布的診間設計，如果將之引於天或地的規劃，就容易造成壓迫感。顛覆並克服傳統佈局管線的方式，李軍漢總監改走牆線設計，襯以大量的白色做為背景，拉闊空間感受。

（圖／ 奕所設計 提供） （圖／ 奕所設計 提供）
（圖／ 奕所設計 提供） （圖／ 奕所設計 提供）
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個案形式∣牙醫診所

空間坪數∣60坪

室內格局∣診間、候診區、x光室

主要建材∣磁磚、鐵件、塗料

（圖／ 奕所設計 提供） （圖／ 奕所設計 提供）
（圖／ 奕所設計 提供） （圖／ 奕所設計 提供）
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設計 引述專業

李軍漢總監擅長透過設計，整合、維繫線面俐落不凡的張力，並透過人文個性的闡述，形成室內一種專屬優雅的別緻景態。

（圖／ 奕所設計 提供） （圖／ 奕所設計 提供）
（圖／ 奕所設計 提供） （圖／ 奕所設計 提供）
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即使是就商業空間的規劃，李軍漢總監總是能透過設計將企業精神與態度完美呈現。於此案規劃上，感於時下都會人士對於〝美學〞欣賞的涵養，日漸提升，所有設計元素，除了強調視覺美學、延續空間感之外，也希望能夠緊密地與生活、品味連結，整合材質特色，將機能隱於線面當中，突顯創意尺度及存在的必要性。

（圖／ 奕所設計 提供） （圖／ 奕所設計 提供）
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擘劃 五感美學

以擘劃〝專業、美學〞為主軸的牙醫診所設計，以「前端齒科技術，精湛的DSD微笑美學」引述專業與美學，打造具人性、溫暖、細膩的診療環境。

（圖／ 奕所設計 提供） （圖／ 奕所設計 提供）
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LOBBY區的櫃台設計，以幾何、懸浮式的概念設計，成為入門吸睛焦點，並為速輕盈的質量印象。由於醫師本身喜愛音樂與藝術，透過候診區的VIP式的包廂設計，以B&O 音響的極致美學與音域打造，以及安排精品藝術美學為主的空間，作為別於時下開放室候診區的不同，更具隱私效果，符合診所強調的美學牙醫精神，將候診時的心情，提升到五感感知美學的深度體驗！

《 瘋設計 FUN DESIGN December 2019 NO.26 》
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