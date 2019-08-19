彰縣長王惠美雨災中出國 藍綠舌戰

2019-08-19 23:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ／彰化報導



彰化縣長王惠美在英國考察，議會民進黨團批她不顧豪雨災情還出國。 記者林宛諭／攝影 分享 facebook

彰化縣長王惠美前往英國考察，彰化縣議會民進黨團昨天批王縣長不顧豪雨災情堅持出國，上任後各項政策都省錢，赴英考察卻一毛不省；議會國民黨團則回擊指王惠美出國當天先關心各地災情、確認降雨趨緩才出國，前縣長魏明谷任內也常出國，此批評是「兩套標準」。

彰化縣議會民進黨團昨開記者會抨擊王惠美出國時機不對，總召尤瑞春說，彰化上周下了20年最大雨勢，農損嚴重，但王縣長卻照樣出國，未與民眾站在一起，縣民很憤怒；陳秀寶議員也說，縣府為省錢，和美第二消防隊新廳舍、體育館案都否決，卻動用縣庫出國考察，「民眾的安全與福利建設呢?」

國民黨議會黨團指王縣長出國當天，清晨5點還在關心災情。 記者林宛諭／攝影 分享 facebook

議會國民黨團得知立即開記者會為王惠美辯護；議員蕭如意說，利奇馬颱風來襲桃園市長鄭文燦也出訪日本，前縣長魏明谷104年剛上任，豪雨時也出國，105年出訪日本4次，「為何民進黨首長出國都沒關係，批評請不要兩套標準」。

副縣長洪榮章說，王縣長8月15日深夜指揮調度巡查水情狀況，16日清晨聯絡各相關單位人員確認災情，得知雨勢減緩，才交由他代理指揮調度。

縣府表示這是既定行程，赴英考察16到22日行程緊湊，1周內要參訪英國多個城巿了解愛丁堡國際圖書節、國際藝穗節辦理模式，輕軌建設及巴士營運，汲取英國城市治理經驗，希望推動彰化綠能低碳及交通建設、經濟與觀光發展，讓彰化更國際化。