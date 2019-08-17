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韓國瑜：災情若持續 今明坐鎮高雄

2019-08-17 00:06聯合報 記者徐白櫻楊濡嘉／高雄報導

高雄市韓國瑜國政顧問團成員今天將在台北公布，韓國瑜明日預定走訪新竹基層。他昨天表示，如果今、明兩天高雄市的雨量達到災害應變中心一級開設，市長絕對不能離開。國民黨中央則將在下周啟動選舉行程整合機制，每周二到高雄與韓國瑜競選總部彙整研商韓的選舉行程。

高雄市長韓國瑜（中）昨天到桃源山區勘災。記者劉學聖／攝影
高雄市長韓國瑜（中）昨天到桃源山區勘災。記者劉學聖／攝影
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韓國瑜昨天到山區視察大雨災情時表示，如果一級開設，市長絕對不能離開，保護市民朋友的生命財產安全，是身為市長與市府團隊最重要的工作；至於會不會提前展開選舉行程，目前還在密切觀察豪大雨情況。

韓國瑜的國政顧問團由行政院前院長張善政擔任總召集人，顧問團部分成員已曝光，但廿組類的成員今天下午將公開；相當重視國政顧問團的韓國瑜因高雄連日大雨，山區頻傳災情，無法確定是否到場。韓國瑜原預定明天走訪新竹，並到八間寺廟參拜，選舉行程也可能受天候影響而取消。

韓國瑜競選總部執行長林國正說，國民黨中常委姚江臨和黨中央幹部廿日起，每周二會到高雄與總部開會研商韓的選舉行程。林國正說，競選總部、國民黨各縣市黨部、全國各選區立委參選人、黨中央等都會接到很多活動邀請或規畫許多選舉事項，很多場合期待總統提名人前往；可是韓國瑜只有一人，可用時間也有限，因此要透過這個平台，協助整合適當的行程讓韓前往。

韓國瑜國民黨張善政高雄市
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