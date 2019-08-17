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淹50公分才補助？南市議員籲放寬

2019-08-17 00:40聯合報 記者鄭維真／台南報導

台南市長黃偉哲昨天到議會進行813水患處理及治水方略專案報告。 記者鄭維真／攝影
台南市長黃偉哲昨天到議會進行813水患處理及治水方略專案報告。 記者鄭維真／攝影
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813豪雨襲擊台南，造成全市12個行政區淹水，市長黃偉哲昨到議會進行治水專案報告，藍綠議員都提出放寬淹水50公分以上才能補助，認為淹水20公分可能就造成家具損壞，盼市府在該會期能送出修正案。黃偉哲說，將再與中央檢討研擬是否放寬補助規定。

議會國民黨團書記長蔡育輝說，市民近年飽受淹水之苦，每次檢討後就「船過水無痕」，黨團要求台南市政府提高防洪計畫標準，結果市府還是以禁不起考驗的標準來面對極端氣候。

蔡育輝指出，淹水20公分就會讓沙發、家具報銷，淹水50公分才補助已不合時宜，應放寬淹水補助標準。

民進黨議員郭鴻儀提議，813水患應比照去年823水災補助，增加20到49公分淹水救助金，一般戶5千元，弱勢戶1萬元，市府應速擬辦法送大會審議。

郭鴻儀也要求市長或副市長，下次到行政院會向中央爭取補助裝設防水閘門，相信會比事後的淹水補助更有效。

昨天不分黨派議員都對治水踴躍發言，仁德、永康一帶為813重災區，台聯議員楊中成說，崑山科大周邊逢雨必淹，人車無法通行，居民無奈搖頭，希望市府做好排水系統，「留一條路給大灣人走」。國民黨議員林燕祝要求進行排水系統總體檢，側溝不通就如人的血管不順會出問題。

國民黨議員蔡淑惠批，治水工程多頭馬車，光是清側溝就規定前端由工務局和區公所負責，末端水利局負責，各自為政的結果就是越治、淹水越嚴重。

對於豪雨釀災，黃偉哲昨在議場上向市民道歉，至於是否放寬淹水補助，須再與中央研議，他會持續爭取前瞻計畫經費進行系統排水整治，增加滯洪空間、雨水下水道，逐步治理內外水。

淹水黃偉哲治水豪雨
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