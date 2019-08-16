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雨炸中南部多處土石流 高雄撤離3000多人

2019-08-16 19:39中央社 台北16日電

中南部大雨不斷，部分地區驚傳土石流，其中南投縣名間鄉傳出土石流淹沒民宅，80多名居民緊急撤離。高雄市那瑪夏等5個行政區也停班停課，3566名居民撤離，美濃區則在中午停班課。

中南部地區今天持續降雨，中央氣象局上午針對全台11縣市發布大雨及豪雨特報，其中嘉義縣及高雄市部分地區降雨等級為大豪雨。

連日大雨不斷，南投縣、高雄市以及嘉義縣都傳出災情，其中南投縣名間鄉仁和村傳出土石流意外，位於山腳巷旁的野溪突然爆發土石流，7萬多立方公尺的土石流傾瀉而下，有3棟民宅被土石流淹沒，所幸當地居民80多人在土石流發生前已緊急撤離。

至於高雄市部分，因高屏山區連夜豪雨，美濃區通往鍾理和紀念館道路坍方、部分路段積水盈尺，六龜區扇平山莊等處土石流和落石嚴重、台27線12.5K至14K封閉；屏東縣霧台鄉台24線及瑪家鄉屏35線部分路段土石滑落。

高市府清晨陸續宣布那瑪夏等5個行政區今天停班停課，並漏夜撤離山區民眾3566人；美濃區因當地雨勢致河川水位暴漲，影響通行，中午12時起也停班停課。高雄市長韓國瑜下午取消原定的市區行程，前往六龜區及桃源區勘災。

嘉義山區也傳出土石流，中埔鄉中崙村山坡滑動引發土石流衝進民宅，淹沒檳榔園，幸好緊急撤離2人，沒有人員傷亡，但道路受損，嘉義縣政府已會同鄉公所處理中。

嘉義縣政府指出，阿里山鄉里佳村溪水暴漲，預防性撤離9人到村辦公室收容；根據水利處資料，土石流潛勢溪流紅色警戒50條、位在50處村里，黃色警戒24條、位在24村里，已採取疏散撤離勸告，並呼籲民眾配合，以維護安全。

土石流停班停課嘉義
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