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川普的領土擴張夢：美國要買格陵蘭當第51州？

高雄山區豪雨 軍方支援居民預防性撤離

2019-08-16 16:14中央社 高雄16日電

高雄山區豪雨，國軍第四作戰區指揮部今天派遣人員機具前進甲仙、六龜及杉林等區執行道路清淤，並協助居民預防性撤離。

第四作戰區指揮部發言人武立文指出，中央氣象局資料顯示，南部山區受到西南風增強影響，出現雨勢急驟、河川暴漲及土石流等警戒。

他說，第四作戰區今天提升災防應變機制，統一調度人員機具及掌握災情，配合地方政府需求，指揮部派遣32名人員及車輛機具，支援高雄甲仙、六龜、杉林等地區，實施道路清淤及居民預防性撤離。

他表示，第四作戰區將隨時掌握地方災情及危安因素，依令投入災害救援任務。

六龜氣象局國軍

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