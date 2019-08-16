山區豪雨不斷 韓國瑜取消原定行程去勘災

2019-08-16 14:54 中央社 高雄16日電



南台灣豪雨不斷，高雄市長韓國瑜下午取消所有市政行程，前往六龜、桃源與那瑪夏山區視察災區狀況。 聯合報記者劉學聖／攝影 分享 facebook 高雄山區連夜豪雨不斷，造成多處積淹水與道路坍塌，當地居民和業者進出受困，且雨勢仍未停。市長韓國瑜取消原下午行程，前往桃源區四社部落和六龜區扇平山莊等地勘災。

豪雨造成災區持續擴大，原本於桃源和那瑪夏等區有積淹水和道路坍塌及落石等狀況，隨後擴及六龜區和美濃區等地區，尤其六龜區扇平山莊等處土石流和落石情形較嚴重。

美濃區興隆里大埤頭往鍾理和紀念館道路，上午因路基被大雨掏空而坍方，沒有人員受傷；福美路部分低窪道路也積水一個輪胎高，現場都已管制人車通行。

桃源區四社部落聯外道路日前坍塌，部落居民進出交通不便，桃源區長謝英雄說，經桃源區公所協調附近的果園借道開闢便道供居民通行，但仍是土石泥濘一片；六龜區台27線12.5K至14K封閉；美濃湖水位也超過閘門頂溢流，區公所提醒下游居民注意，幸而中午雨勢趨緩水位未再上升。

高雄市土石流紅色警戒共69條，包括六龜區31條、甲仙區7條、那瑪夏區14條、茂林區1條、桃源區16條；黃色警戒共16條包括，甲仙區10條、杉林區4條、茂林區2條。

豪雨不斷，高雄市府於清晨宣布那瑪夏等5個行政區今天停班停課，並漏夜撤離山區民眾3566人，市府再於中午宣布美濃區因當地雨勢致河川水位暴漲，影響通行、上班上課安全，有致災之虞，美濃區中午12時起停止上班、上課。

目前正值暑假和割筍的季節，民宿店家和筍農希望中斷的產業道路和聯外道路能快搶通，不要影響生計。

由於災區持續擴大，高雄市政府新聞局透過新聞聯絡平台，通報韓國瑜取消原定的「高市青果商業同業公會慶讚中元蘭盆勝會」等行程，另安排前往六龜區和桃源區四社部落及那瑪夏區青山道路等地區勘災。