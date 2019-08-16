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豪雨狂炸！彰化四處淹水 民眾一夜驚恐

高人指點韓國瑜？國防團隊找來夢幻3人 不怕抹紅了

因應豪雨 高市山區撤離3566人

2019-08-16 07:53中央社 高雄16日電

高雄市民政局今天指出，因應山區豪雨，高雄市那瑪夏、桃源、六龜、甲仙區昨晚已漏夜撤離3566人。

民政局表示，昨晚漏夜撤離的山區民眾3566人，包括那瑪夏區1256人、桃源區827人、六龜區787人及甲仙區696人。

因應豪雨，高市府也已宣布那瑪夏、桃源、六龜、茂林、甲仙區今天停班停課。

另截至上午7時，高雄市土石流紅色警戒共69條包括六龜區31條、甲仙區7條、那瑪夏區14條、茂林區1條、桃源區16條；黃色警戒共16條包括，甲仙區10條、杉林區4條、茂林區2條。

連日多雨土石鬆軟，高雄市六龜大津昨出現土石流灌入一戶民宅中庭，爛泥厚達一公尺。 ...
連日多雨土石鬆軟，高雄市六龜大津昨出現土石流灌入一戶民宅中庭，爛泥厚達一公尺。 記者徐白櫻／攝影
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六龜那瑪夏高雄市

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