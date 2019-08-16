因應豪雨 高市山區撤離3566人

2019-08-16 07:53 中央社 高雄16日電



高雄市民政局今天指出，因應山區豪雨，高雄市那瑪夏、桃源、六龜、甲仙區昨晚已漏夜撤離3566人。

民政局表示，昨晚漏夜撤離的山區民眾3566人，包括那瑪夏區1256人、桃源區827人、六龜區787人及甲仙區696人。

因應豪雨，高市府也已宣布那瑪夏、桃源、六龜、茂林、甲仙區今天停班停課。

另截至上午7時，高雄市土石流紅色警戒共69條包括六龜區31條、甲仙區7條、那瑪夏區14條、茂林區1條、桃源區16條；黃色警戒共16條包括，甲仙區10條、杉林區4條、茂林區2條。