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台南雨勢停歇 14日正常上班上課

2019-08-14 03:52中央社 台南13日電

西南風影響，台南市昨天晚間大雷雨，雨勢今天中午過後趨緩，太陽傍晚露臉，讓台南人鬆一口氣，台南市政府晚間宣布，明天正常上班上課。

台南多處淹水嚴重，台南市長黃偉哲清晨6時許宣布全市停班、停課一天，總統蔡英文上午致電黃偉哲關心災情，行政院副院長陳其邁也趕到台南勘災。

台南雨勢中午過後趨緩，但部分地區積水未退，晚間仍維持停班停課

停班停課黃偉哲行政院

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