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雨炸台中網友臉書酸盧秀燕 市府駁不實資訊

2019-08-13 12:45中央社 台中13日電

台中市今早間歇大雨，台中市長盧秀燕臉書一早又被灌爆。圖／台中市新聞局提供
台中市今早間歇大雨，台中市長盧秀燕臉書一早又被灌爆。圖／台中市新聞局提供
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台中市連續兩天降雨不斷，造成多處積水，不少網友在台中市長盧秀燕臉書上表達不滿，還貼上淹水照片，台中市新聞局長吳皇昇今天表示，這些都是不實資訊，呼籲不要見獵心喜。

台中市這兩天持續降雨，水利局指上午7時大肚區時雨量已42.5mm，受影響區域為市區、屯區、海線，最大時雨量35至55mm，持續時間1至2小時。預計雨勢將由沿海漸往內陸移動，市府將嚴密注意氣象及水情狀況。

台中市昨天清晨開始的降雨造成南屯溪水暴漲，盧秀燕昨天近中午時前往現場勘災，不少網友在盧秀燕臉書打臉批評作秀，還有網友貼上淹水照片，更指稱「海線正在泛舟」。

吳皇昇回應，「市長第一時間巡視應變勘災，被某些網友罵，第一時間提供資訊也被某些網友罵」，還傳送幾個月前的照片說是今天的狀態，市府一直體會民眾的心情，各局處都在積極應變處理，區公所更是全天候待命，為的就是給民眾上班上課可以有基本的安全。

吳皇昇強調，研考會統計，民眾通報路燈故障、號誌故障、落石、淹水、積水、坑洞、路樹倒塌等共62件，海線地區雨雖稍大，但沒有重大災情，更無所謂泛舟情況，呼籲不要以訛傳訛，造成媒體誤解、民眾恐慌，嚴重傷害台中市在第一線辛苦應變的執勤人員，這種散布謠言方式，不但其心可議，更令人不齒。

市府指出，水利局應變小組持續開設，各抽水站人員均進駐待命中，提醒民眾防範低窪地區積淹水，並注意道路交通安全，另外，全市各區公所皆處於應變狀態，保持災情即時處理及通報。

豪雨大雷雨

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