親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
南部豪雨停班課
國民黨整合困局
總統大選觀測站
政治
軍事
綜合

先有路，才會富？花蓮193縣道的拓寬爭議

南部豪雨／台南市長未達標準即宣布停班停課 韓：高市未達標準

2019-08-13 11:10中央社 高雄13日電

高雄市長韓國瑜。聯合報系記者黃仲裕／攝影
高雄市長韓國瑜。聯合報系記者黃仲裕／攝影
分享
台南市今晨宣布停班、停課，鄰近台南的高雄湖內區有積水卻未停班停課引發議論，高雄市長韓國瑜說明，高雄市積水狀況很快退去，未達停止上班上課標準。

高雄地區凌晨3時多下起大雷雨，多處地區有積淹水、停電災情，韓國瑜上午8時由副市長李四川陪同在災害應變中心召開工作會議。會後並臨時更改上午行程，趕往田寮、阿蓮等積淹水區勘災。

韓國瑜工作會議後接受媒體訪問表示，大樹區有一處社區因台電變電所遭雷擊，導致社區仍約有200戶住戶停電，由台電工作人員搶修；很多地區的積淹水都退的很快，大致狀況都還好。

媒體提問鄰近台南的高雄湖內區仍有積淹水卻未停班停課，引起民眾議論，韓國瑜表示，高市積水退的很快，市區狀況大致良好，因未達停止上班上課標準，今天正常上班上課。至於台南市政府有自己的判定。

韓國瑜表示，從利奇馬颱風至今，災防中心都維持三級開設，凌晨大雷雨市府就密切注意整個降雨與防災情況，至清晨5時多各區的狀況也都掌握，決定提升二級開設，各局處進駐，由他親自主持會議。

高市府今天將災害應變由三級提升為二級開設，在災害應變中心工作會議由各區長視訊通報災情，除了大樹區的200多戶仍停電，消防局也通報彌陀區文安路一處民宅屋瓦掉落，出動彌陀分隊2車、5人前往處置，將獨居長輩帶至安全處所，現場沒有人員受困與受傷。

這起大雷雨造成岡山、湖內等地區一帶積淹水，茄萣濱海路三段積水有半個輪胎高。警方協助緊急封閉道路管制行車，而彌陀及永安區有3條饋線異常造成停電約3700戶，台電高雄區處派人陸續搶修復電。

【相關閱讀】


‧ 南部豪雨／黃偉哲宣布停班停課 網友「急尋韓國瑜」
‧ 全台7縣市豪雨特報！ 4縣市大雨
‧ 未達24小時350毫米停班課 黃偉哲：不能最後一刻才宣布

中央氣象局發布豪雨特報。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布豪雨特報。圖／取自氣象局網站
分享

韓國瑜淹水停班停課

相關新聞

高雄岡山工程積水坑洞驚見機車 騎士下落不明

2019-08-13 11:29

台南放假、高雄放不放？學者：市府民間應具彈性思考

2019-08-13 10:23

屏東春日鄉停班停課一天 全縣上千戶停電

2019-08-13 10:19

未達24小時350毫米停班課 黃偉哲：不能最後一刻才宣布

2019-08-13 09:39

北高雄三橋梁封橋因應 田寮、阿蓮分傳轎車受困洪水

2019-08-13 12:05

今起中南部易有短時強降雨 恐局部豪雨

2019-08-13 11:51

台中海線風強雨大沒停班課 網友灌爆盧秀燕臉書

2019-08-13 11:12

彰雲嘉南高屏豪雨特報！ 中南部11縣市易有短時強降雨

2019-08-13 11:06

暴雨襲高雄！岡山驚傳疑有騎士遭大水沖走

2019-08-13 11:04

台南豪雨不斷 數以百計車量泡水損失慘重

2019-08-13 10:55

雨超大！時雨量最高前10名台南5處、嘉義4處

2019-08-13 10:55

今晨豪雨台南仁德雨量最多 這三地時雨量超驚人

2019-08-13 10:55

台南高雄大雷雨持續至11時45分！ 慎防劇烈降雨雷擊

2019-08-13 10:54

影／台南豪雨成災 市長黃偉哲勘災要力爭經費整治

2019-08-13 10:48

到底能不能停班停課？屏東縣人事處這麼說

2019-08-13 10:38

屏東清晨雷雨交加 一度2萬多戶停電

2019-08-13 10:32

南台灣雨勢今下半天暫緩 周四周五恐又一波

2019-08-13 10:31

台南豪雨停班停課 黃偉哲：無政治考量

2019-08-13 10:22

雲林陸續傳出淹積水災情 莿桐埤寮路緊急封路

2019-08-13 10:21

屏東縣豪雨不斷 春日鄉今早宣布停班停課

2019-08-13 10:19

南部強降雨！屏東春日鄉宣布停班停課

2019-08-13 10:14

大雨夜襲高雄 韓國瑜一早進駐災害應變中心

2019-08-13 10:11

因應豪大雨致災 嘉縣沿海九大滯洪池放空

2019-08-13 10:07

影／中南部大雨釀災農田泡水 農民徹夜未眠搶收

2019-08-13 10:00

台中海線雨勢大 雨水從山上衝下山

2019-08-13 09:54

中南部豪雨 經濟部水災應變小組二級開設

2019-08-13 09:50

影／高速公路下水郷澤國 道路封閉交通受阻

2019-08-13 09:46

暴雨炸北高雄 彌陀落瓦嚇壞獨居老人

2019-08-13 09:40

影／台南豪雨 永康、歸仁、仁德、東區3小時逾180毫米

2019-08-13 09:37

影／台南豪大雨仁德中山高積水管制 警所也受困

2019-08-13 09:36

高雄清晨下暴雨 鳥松神農路茄萣阿蓮等地積水

2019-08-13 08:55

雲林今晨雷雨交加多處積水 災變中心開設正常上班上課

2019-08-13 08:28

台南清晨宣布停班停課 醫院也多休診不要撲空

2019-08-13 08:28

台南凌晨豪雨中山高交流道都淹水 台南停班停課1天

2019-08-13 08:16

全台7縣市豪雨特報！ 4縣市大雨

2019-08-13 08:13

台南一早停班停課 黃偉哲被讚 韓國瑜被虧拚選舉

2019-08-13 08:12

彰化雲林嘉義大雷雨持續至9時 慎防劇烈降雨雷擊

2019-08-13 08:09

台南凌晨豪雨永康地區多處積水 多達26處路面封鎖

2019-08-13 07:56

暗夜雨彈狂炸驚醒民眾 嘉義縣市正常上班上課

2019-08-13 07:44
看更多

熱門文章

開砲韓國瑜 楊秋興揭：還有更大的未爆彈

2019-08-13 02:27

豪雨來襲 台南市今天停班停課

2019-08-13 06:34

南部豪雨／黃偉哲宣布停班停課 網友「急尋韓國瑜」

2019-08-13 07:22

韓國瑜被爆今上午足不出戶 王淺秋：首長工作是責任制

2019-08-12 21:00

酸韓國瑜把國民黨整到毀了 柯文哲：能力可訓練，品德很難

2019-08-12 21:29

「讓你、以為我怕你」 韓國瑜臉書宣告再也不讓

2019-08-12 23:02

李乾龍：若陳宏昌不道歉韓國瑜也不告 韓不用選總統了

2019-08-12 15:01

雷神雨神猛轟台南 市民一夜無眠 驚：門前馬路成小河

2019-08-13 06:11

終於可以公然收紅包！葉毓蘭：國家對不起退休警消

2019-08-12 17:36

韓國瑜市政牌奏效？從爬樹到福壽螺皆成全國焦點

2019-08-12 12:45

邱顯智辭時力黨主席：為二原因負起政治責任

2019-08-12 13:31

陳宏昌嗆韓挺英 被報請開除黨籍非首次

2019-08-12 13:39

陳宏昌嗆韓國瑜 外界想起2004年扁提名陳當監委遭杯葛

2019-08-12 18:07

柯文哲：心中首選總統是郭台銘 但我勝率最高

2019-08-13 00:19

鞠躬致歉支持者 邱顯智宣布辭去時代力量黨主席

2019-08-12 13:21

柯文哲跟郭台銘喊話：你要選得贏 不然大家幫忙會被害到

2019-08-12 21:58

陳其邁酸市民找不到韓國瑜 林國正嗆民眾找不到副院長

2019-08-12 17:05

未達24小時350毫米停班課 黃偉哲：不能最後一刻才宣布

2019-08-13 09:39

影／雪隧高溫成老車殺手 他曾提水霧降溫法但喊停了

2019-08-12 20:31

楊秋興越洋發臉書 批韓國瑜不賢又不信不睦

2019-08-13 01:39

陳宏昌擁地方實力卻與藍漸行漸遠 終因批韓被鍘

2019-08-12 21:02

台南凌晨雷雨交加 轎車地下道滅頂2人脫困

2019-08-13 05:55

羅文嘉批正名運動 陳水扁臉書開砲要羅「公開道歉」

2019-08-12 21:13

因受豪大雨影響 台南停班停課一天

2019-08-13 06:34

郭若參選 柯：民進黨會貼標籤 把郭打成「董建華2.0」

2019-08-13 10:44

影／台南市凌晨閃電豪雨不停 3點半開始市區多處積水

2019-08-13 04:19

全台7縣市豪雨特報！ 4縣市大雨

2019-08-13 08:13

【重磅快評】既已表態輸誠 邱顯智為何得辭黨主席？

2019-08-12 17:09

回嗆陳宏昌 韓國瑜：溫良恭儉、再也不讓

2019-08-13 00:13

唐德明：嘲諷韓國瑜的人 都是選舉大外行

2019-08-12 13:36

新聞眼／寄望吳敦義 韓國瑜不如自己解鈴

2019-08-13 00:01

期待「換柱2.0」？學者：這是因他們內心深處看不起韓國瑜

2019-08-12 17:56

拚命往死裡打 胡幼偉：史上最慘烈的總統大選

2019-08-13 08:04

暗諷韓國瑜 柯文哲：你看落跑的沒一個好下場

2019-08-12 22:06

台南豪大雨不斷 道路管制或封鎖地點看這裡

2019-08-13 06:14

台南放假、高雄放不放？學者：市府民間應具彈性思考

2019-08-13 10:23

南部豪雨／台南市長未達標準即宣布停班停課 韓：高市未達標準

2019-08-13 11:10

洪秀柱到台南選立委 地方有「無法表態的苦衷」

2019-08-12 16:44

台南凌晨豪雨中山高交流道都淹水 台南停班停課1天

2019-08-13 08:16

暗夜雨彈狂炸驚醒民眾 嘉義縣市正常上班上課

2019-08-13 07:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top