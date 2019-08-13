南部豪雨／台南市長未達標準即宣布停班停課 韓：高市未達標準

2019-08-13 11:10 中央社 高雄13日電



高雄市長韓國瑜。聯合報系記者黃仲裕／攝影 分享 facebook 台南市今晨宣布停班、停課，鄰近台南的高雄湖內區有積水卻未停班停課引發議論，高雄市長韓國瑜說明，高雄市積水狀況很快退去，未達停止上班上課標準。

高雄地區凌晨3時多下起大雷雨，多處地區有積淹水、停電災情，韓國瑜上午8時由副市長李四川陪同在災害應變中心召開工作會議。會後並臨時更改上午行程，趕往田寮、阿蓮等積淹水區勘災。

韓國瑜工作會議後接受媒體訪問表示，大樹區有一處社區因台電變電所遭雷擊，導致社區仍約有200戶住戶停電，由台電工作人員搶修；很多地區的積淹水都退的很快，大致狀況都還好。

媒體提問鄰近台南的高雄湖內區仍有積淹水卻未停班停課，引起民眾議論，韓國瑜表示，高市積水退的很快，市區狀況大致良好，因未達停止上班上課標準，今天正常上班上課。至於台南市政府有自己的判定。

韓國瑜表示，從利奇馬颱風至今，災防中心都維持三級開設，凌晨大雷雨市府就密切注意整個降雨與防災情況，至清晨5時多各區的狀況也都掌握，決定提升二級開設，各局處進駐，由他親自主持會議。

高市府今天將災害應變由三級提升為二級開設，在災害應變中心工作會議由各區長視訊通報災情，除了大樹區的200多戶仍停電，消防局也通報彌陀區文安路一處民宅屋瓦掉落，出動彌陀分隊2車、5人前往處置，將獨居長輩帶至安全處所，現場沒有人員受困與受傷。

這起大雷雨造成岡山、湖內等地區一帶積淹水，茄萣濱海路三段積水有半個輪胎高。警方協助緊急封閉道路管制行車，而彌陀及永安區有3條饋線異常造成停電約3700戶，台電高雄區處派人陸續搶修復電。