台南豪雨多處淹水 小吃店老闆：裝防水閘門還是淹進屋內

2019-08-13 10:29 中央社 台南13日電



台南市東區裕農路通往仁德區，經高速公路涵洞的道路嚴重積水，水深一度達60公分。記者邵心杰／攝影 分享 facebook 利奇馬颱風過後引起的西南風影響，台南昨晚開始下起大雷雨，多個地區累積雨量突破200毫米，造成多處淹水，仁德區水深達50公分，有些老舊房屋屋主一早醒來，已看到滿地滲水。

台南最新水情資訊顯示，台南累積雨量以東區283毫米居冠，其次是仁德區277.5毫米、永康區254毫米、歸仁區245毫米、南區219毫米、關廟區206.5毫米．中西區203毫米。

台南雨勢過大已達豪雨等級，台南市災害應變中心清晨5時30分2級開設，市長黃偉哲6時23分宣布台南市今天停班停課，9時多感往仁德區視察災情。

台南部份民眾清晨起床準備上班，才驚覺市府已宣布停班停課；有些房子較老舊，雨水從裂縫滲進，造成房內多處滲水，屋主趕緊擦拭清理，就怕滲水流得滿地都是。

台南多處淹水，國道1號仁德交流道一帶因地勢低窪，已淹至大腿，水深至少30公分，整條道路宛如小溪流；永康區崑山科技大學前的崑大路、大灣路淹水嚴重，警方已拉起封鎖線管制交通，一名小吃店老闆說，水勢今天凌晨3時許淹上來，他趕快裝上防水閘門，水還是淹進屋內。

台南市政府水利局觀測，台南豪雨「3小時最大累積雨量」超過180毫米的行政區，包括永康區、歸仁區、仁德區、東區；其中以永康區196毫米最大，其次是歸仁區188.5毫米、仁德區183毫米、東區180毫米。

水利局人員說，台南降雨量已超過國家災害防救科技中心定義的「短延時致災降雨」，造成多處道路積水封鎖，仁德區因水淹過高，連派出所警員也無法外出。

台南市警方凌晨3時多開始管制，包括永康區崑大路等25處、東區小東地下道等9處、仁德區5處，歸仁區3處，歸仁區中路橋、八甲橋已封閉。