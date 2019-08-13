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豪雨釀土石流！屏東上千戶停電 春日鄉停班停課一天

屏東清晨雷雨交加 一度2萬多戶停電

2019-08-13 10:32中央社 屏東縣13日電

中央氣象局針對屏東縣發布大雷雨即時訊息。圖／取自氣象局網站
中央氣象局針對屏東縣發布大雷雨即時訊息。圖／取自氣象局網站
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屏東縣今天清晨3時許開始各地雷雨交加，春日鄉宣布停班停課一天，屏東市、枋寮鄉、九如鄉及萬丹鄉部分地區配電線路遭雷擊損壞，陸續造成2萬1024戶停電，至上午8時停電戶數剩1873戶。

屏東縣今天清晨3時許至5時之間，雷雨交加，之後雖然雷勢減緩，但降雨仍持續。台灣電力公司屏東區營業處表示，陸續發生各地區停電狀況，最高停電一度達2萬1024戶，台電全力搶修復電，至上午8時停電戶數剩1873戶。

台電表示，停電地區包括枋寮鄉北勢村、屏東市公館地區、九如鄉及萬丹鄉部分地區，停電原因是雷擊造成配線設備損害。

台電指出，近來雷害事故曾造成屏東市、東港鎮、林邊鄉、南州鄉、內埔鄉龍泉村、萬巒鄉及里港鄉等地區停電，為避免雷擊損壞配電線路設備，正積極辦理架空地線裝設、老舊避雷器更換及接地電阻改善等防治工作，但仍無法完全避免雷擊造成配電設備的損壞。

台電提到，經常受損的設備有桿上變壓器、氣封式線路開關、高壓礙子損壞及高壓導線斷落等。

台電表示，由於大範圍的雷擊事故可能造成眾多用戶停電，台電會立即調派人力從事搶修工作，但雷擊仍可能對台電公司搶修人員造成電擊危害，為確保工作安全，請停電用戶耐心等候。

台電呼籲民眾，若遇雷雨造成事故停電，可撥打台電1911客服專線通報派員查修，如發現電線斷落地面，不可自行撿拾或移至路邊，以免發生觸電危險。

根據中央氣象局資料，屏東今天至上午8時，最高雨量地區在春日鄉，下了213毫米，排名全國第5，春日鄉也宣布停班停課；來義鄉、東港鎮、屏東市區及九如鄉雨量也都高達140多毫米以上。

停電台電

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