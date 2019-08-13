台南豪雨停班停課 黃偉哲：無政治考量

2019-08-13 10:22 中央社 台南13日電



台南市長黃偉哲。記者修瑞瑩/攝影 分享 facebook 台南豪雨造成多處淹水，台南市長黃偉哲今天清晨宣布全市停班停課，他接受媒體訪問表示，停班停課的決定符合民意要求，沒有政治考量。

黃偉哲在台南市災害應變中心接受媒體訪問指出，台南昨天入夜後雨勢變大，陸續傳出災情，地下道甚至水淹180公分，全市警戒。

黃偉哲表示，台南市停班停課是不得已的決定，中央氣象局停班停課標準是24小時內累積雨量350毫米，台南6小時就下了240毫米，市府不能等到1天後再宣布停班停課，這時水搞不好已經退了，但傷害已經造成，民眾也需要時間清理家園。

黃偉哲說，這個決定符合民意要求，沒有政治考量，「停班停課是我做的決定，我負責」。