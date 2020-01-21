武漢肺炎疫情擴大 中國14名醫護人員被感染

綜合中共官媒報導，中國國家衛生健康委高級別專家組長鍾南山昨晚受訪時表示，新型冠狀病毒感染的肺炎（武漢肺炎）已確認存在醫務人員感染和人傳人感染，目前已有14名醫護人員受到感染。

但綜合央視及新華社報導，鍾南山並沒有提到被感染的14名醫護人員，是隸屬中國哪一個醫療院所。他曾於19日率團前往武漢實地調研疫情。

鍾南山並警告，「這個疾病（武漢肺炎）剛剛開始，處於爬坡階段」，且在局部發展中是「比較快的」。而出現醫務人員感染和人傳人感染的情況，「是非常重要的標誌」。預估春節期間武漢肺炎「得病人數還會有增加」。

但他仍強調，「這次花了2週就定位了新型冠狀病毒，再加上我們有很好的監控和隔離的制度，我不相信它會像17年前非典（中國對SARS的稱呼）造成的社會影響以及經濟的損害」。

鍾南山指出，這次在武漢發現的新型冠狀病毒，透過野生動物傳染給人的可能較大，但目前對這種病毒了解仍很不夠，源頭是什麼動物仍不清楚，但可能性比較大的可能是竹鼠、獾等類的野生動物。

他認為，武漢肺炎病毒和嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群（MERS）有共性之處，都屬於冠狀病毒。但三者不一樣的是，武漢肺炎病毒的傳染性和毒力都沒有SARS大，嚴重性有差別。

鍾南山還提到，從感染人群的地理分布來看，疫情與武漢海鮮市場關係很密切。同時，目前已確定武漢肺炎有確定人傳人的證據，其中2個案例出現在廣東，且是被去過武漢的家人傳染，因此「我們要提高警惕」。

他還說，一般民眾要提高認識和提高警惕，「沒有特殊情況不要去武漢」。如果自己感覺不舒服、感冒一定要去發燒門診就診，且要戴口罩，「但不一定非要N95口罩，能阻擋飛沫的外科口罩就可以」。如果去過武漢又發燒，一定要提高警惕，盡快就醫。

高級別專家組成員、中國疾病預防控制中心流行病學首席科學家曾光則聲稱，目前武漢肺炎疫情「不斷出現新情況」，這是傳染病流行早期的共同特點，現在採取措施「完全是可以逆轉的」。