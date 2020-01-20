親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
武漢肺炎疫情
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

武漢肺炎防疫升級！即日起自陸來台 14天內有肺炎須通報

從中國回台有肺炎就隔離 中港澳班機全面衛教

2020-01-20 20:27中央社 台北20日電

20日凌晨公布，武漢肺炎統計死亡病例3宗。圖為北京西始發、途徑武漢的G79高鐵列...
20日凌晨公布，武漢肺炎統計死亡病例3宗。圖為北京西始發、途徑武漢的G79高鐵列車抵達香港西九龍站，許多旅客戴著口罩出站，車站工作人員及時給出站閘機消毒。 香港中通社圖片
分享
疾管署今天擴大武漢肺炎疑似個案通報標準，從中國返台且有肺炎就可通報隔離；從中、港、澳入境班機全面發放衛教單張。民眾若就醫，未告知旅遊史或接觸史，最高可罰15萬元。

感染科專家提醒，民眾近期前往中國武漢及鄰近地區，返國後14天內若有發燒、咳嗽不適症狀，就醫一定要告知旅遊史；或有接觸來自中國的親友，就醫時也要告知接觸史。

疾管署副署長莊人祥晚間表示，民眾返國後如有疑似症狀，務必於就診時主動告知相關旅遊史及接觸史，如未據實通報，將可依傳染病防治法第69條處新台幣1萬元至15萬元罰鍰。

中國武漢肺炎疫情目前全球確診205例，除中國有201例，且疫情已從武漢擴散到北京、廣東都有病例；泰國、日本、韓國也分別傳出確診個案。

因應武漢疫情有擴大的跡象，且可能有社區感染疑慮，對台灣的威脅增加，行政院下午同意成立三級中央流行疫情指揮中心，由疾管署署長周志浩擔任指揮官。疾管署也召開跨部會指揮中心會議及專家會議。

莊人祥表示，會議中針對特殊嚴重傳染性肺炎的通報對象，專家建議擴大為具中國大陸旅遊史（不限武漢）且具有肺炎者都列入通報，以加寬監視範圍，及早發現疑似病例。

此外，莊人祥說，將在中國、香港、澳門入境班機上全面發放「旅遊疫情警示．主動健康申報」衛教單張，提醒民眾如果有疑似症狀要如何因應。

台灣兒童感染症醫學會理事長、台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎會後表示，目前中國病例暴增，但看來不是病毒急速擴散，而是用更敏感的檢驗方法；且現在確認的病例都跟武漢有關，顯示流行病學中武漢是高風險的因子。

李秉穎說，在春節旅運密切往來之際，台灣是否出現病人「嚴陣以待」，台灣現在擴大通報病例，對中國除了武漢的其他地區也有特別注意，且也加強機場檢疫，「有信心有病例進來可以即時掌握」。

台灣感染症醫學會理事長黃立民在專家會議後受訪表示，台灣在農曆春節期間很有可能出現病例，因為總是會有人將病毒帶回國，但「有病人回來不可怕」，只要診斷出來，有辦法隔離，就不會有太大的問題。

不過，黃立民說，春節以往都是醫院急診高峰，醫護人力有限，現在又有流感疫情，又要因應新型冠狀病毒的疑似病例，需要加問很多細節和旅遊史，可能會比較困窘，且也怕會有遺漏。

黃立民認為，現在能多做的防疫行動都很有限，關鍵是民眾必須提高警覺。看診時不只是要揭露中國旅遊史，如果是接觸到從中國返國的親友，也要主動揭露。

過去SARS疫情人心惶惶，黃立民說，面對當前的狀況，要有適當的警覺性，但「不要太緊張」，以前SARS時大家搞不清楚狀況，中國也沒有相關管制作為，但現在武漢出境已有發燒管制，大家都在進步，疫情「要完全失控的機率不大」。

肺炎武漢肺炎

延伸閱讀

加強監控！中國武漢以外地區返台14天內肺炎也...

武漢病例回來不可怕？醫師提醒只要做到這件事

影／武漢肺炎周末暴增136例 跨國傳染南韓也...

武漢肺炎疫情續擴大 是否持續人傳人成重點

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

武漢肺炎擴散各省市至217例 習近平：堅決遏制疫情蔓延

2020-01-20 19:27

武漢肺炎向外擴散 陸坦承：尚未掌握傳染路徑

2020-01-20 14:10

武漢肺炎懶人包／如何預防感染 一文了解傳播途徑、防護措施

2020-01-20 19:45

為何武漢肺炎兩日新增136例？ 防疫專家這麼說....

2020-01-20 18:27

武漢肺炎攻入北京！ 中國春運的防疫大難關

2020-01-20 12:10

泰日韓出現武漢肺炎 陸外交部：將同各方攜手應對

2020-01-20 17:44

影／武漢肺炎周末暴增136例 跨國傳染南韓也發現

2020-01-20 16:41

新肺炎和SARS基因差異大 專家指疫情跨越有限度人傳人

2020-01-20 11:49

備戰武漢疫情擴大 中央流行疫情指揮中心成立

2020-01-20 16:14

防堵武漢肺炎 林佳龍指示：全力落實邊境檢疫

2020-01-20 14:14

上海也淪陷！發現首例武漢肺炎病例

2020-01-20 20:18

武漢肺炎確診兩日內劇增140例 跨省及跨國首例四起

2020-01-20 15:21

武漢肺炎擴散 北京、廣東傳3確診病例

2020-01-20 15:08

大陸首度證實 武漢肺炎跨省擴散

2020-01-20 14:30

Q&A／武漢肺炎vs.SARS 傳染途徑比一比

2020-01-20 14:17

我海陸空加強警戒 提高武漢肺炎防疫規格

2020-01-20 14:12

武漢肺炎擴散 世衛：無法確定能否輕易人傳人

2020-01-20 14:11

傳仁愛醫院有武漢來患者 北市：沒發燒不符通報定義

2020-01-20 13:18

南韓確診首例冠狀病毒肺炎病例：曾到過武漢市

2020-01-20 13:12

上海市長：採取措施防治新型冠狀病毒肺炎

2020-01-20 12:33

韓聯社：南韓首度出現武漢肺炎確診病例 警戒升級

2020-01-20 12:24

世衛：加強檢測致武漢肺炎例增 不確定能否輕易人傳人

2020-01-20 11:30

浙江發現5例曾赴武漢 有發熱等症狀患者

2020-01-20 10:44

出現武漢肺炎首例後 官方證實深圳另有8例隔離治療

2020-01-20 10:16

武漢病毒疫情增至139例 北京急尋防疫措施

2020-01-20 10:09

武漢肺炎死亡達3人 累計198人感染 北京深圳出現首宗病例

2020-01-20 07:48

備戰武漢肺炎！ 疾管署：加強醫院快速確診

2020-01-19 23:42

防堵武漢肺炎！ 機場、港口升級檢疫警戒

2020-01-19 23:42

武漢再增17例肺炎…春運防疫大隱憂

2020-01-19 23:42

傳有武漢台商回台規避檢疫 疾管署籲疑慮者請打1922

2020-01-19 21:10

武漢肺炎病例增 WHO確認病毒有限度人傳人

2020-01-19 20:52

武漢肺炎台灣新增一通報病例！快篩為A流 明待二次檢驗

2020-01-19 19:22

防堵武漢肺炎 各國加強檢疫

2020-01-18 23:33

中國不明肺炎不是流感、禽流感 疾管署：維持登機檢疫

2020-01-03 19:07
看更多

熱門文章

韓聯社：南韓首度出現武漢肺炎確診病例 警戒升級

2020-01-20 12:24

驚！新疆喀什地區規模6.4地震 震源深度16公里

2020-01-19 22:06

2歲女童鐵釘塞插座孔 瞬間皮開肉綻毀容恐截肢

2020-01-20 11:49

武漢肺炎死亡達3人 累計198人感染 北京深圳出現首宗病例

2020-01-20 07:48

備戰武漢疫情擴大 中央流行疫情指揮中心成立

2020-01-20 16:14

新肺炎和SARS基因差異大 專家指疫情跨越有限度人傳人

2020-01-20 11:49

傳仁愛醫院有武漢來患者 北市：沒發燒不符通報定義

2020-01-20 13:18

武漢肺炎確診兩日內劇增140例 跨省及跨國首例四起

2020-01-20 15:21

陸冠狀病毒肺炎確診者暴增逾200人 美疑人傳人

2020-01-20 09:40

武漢肺炎擴散各省市至217例 習近平：堅決遏制疫情蔓延

2020-01-20 19:27

為何武漢肺炎兩日新增136例？ 防疫專家這麼說....

2020-01-20 18:27

習近平4月訪東京 日人辦連署反對中國併吞台灣

2020-01-19 22:51

加強監控！中國武漢以外地區返台14天內肺炎也要通報

2020-01-20 20:03

浙江發現5例曾赴武漢 有發熱等症狀患者

2020-01-20 10:44

香港15萬人集會被腰斬 催淚彈再現

2020-01-19 23:42

出現武漢肺炎首例後 官方證實深圳另有8例隔離治療

2020-01-20 10:16

傳有武漢台商回台規避檢疫 疾管署籲疑慮者請打1922

2020-01-19 21:10

武漢肺炎擴散亞洲 再掀18年前SARS夢魘

2020-01-20 17:28

武漢再增17例肺炎…春運防疫大隱憂

2020-01-19 23:42

武漢肺炎向外擴散 陸坦承：尚未掌握傳染路徑

2020-01-20 14:10

武漢肺炎懶人包／如何預防感染 一文了解傳播途徑、防護措施

2020-01-20 19:45

陸女爬窗大掃除防盜窗斷裂 失足墜落5樓當場慘死

2020-01-20 13:45

陸委會：反對一國兩制是台灣共識 中共政策脫離現實

2020-01-19 21:25

在離岸人民幣匯率 一度分別升破6.84和6.85

2020-01-20 17:19

中國武漢肺炎情況 一次看懂

2020-01-20 16:11

泰日韓出現武漢肺炎 陸外交部：將同各方攜手應對

2020-01-20 17:44

新聞眼／爭取民心 陸要讓台青更有感

2020-01-20 00:17

「鼠年」將臨 2020年料為人民幣的好年頭

2020-01-19 21:57

備戰武漢肺炎！ 疾管署：加強醫院快速確診

2020-01-19 23:42

回應中緬聯合聲明 府：中國強推一中 無益兩岸

2020-01-20 00:10

孟晚舟引渡案進入庭審 陸外交部：及早釋放孟晚舟

2020-01-20 16:22

世衛：加強檢測致武漢肺炎例增 不確定能否輕易人傳人

2020-01-20 11:30

駱惠寧：香港國安機制缺位 外部勢力可滲透破壞

2020-01-20 10:59

汪洋：堅持一中 推兩岸青年交流

2020-01-20 00:15

Q&A／武漢肺炎vs.SARS 傳染途徑比一比

2020-01-20 14:17

大陸首度證實 武漢肺炎跨省擴散

2020-01-20 14:30

大陸保險市場開放 外資爭搶

2020-01-20 02:16

防堵武漢肺炎！ 機場、港口升級檢疫警戒

2020-01-19 23:42

中緬油氣管輸氣 破50億立方公尺

2020-01-20 02:16

汪洋：提高惠台政策實效

2020-01-19 23:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top