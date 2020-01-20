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武漢肺炎防疫升級！即日起自陸來台 14天內有肺炎須通報

武漢肺炎迅速擴散 驚動中國首席專家趕往調研

2020-01-20 19:33中央社 台北20日電

武漢肺炎病例持續增加，武漢肺炎兩日新增136例，北京、深圳也首度出現病例，台灣機...
武漢肺炎病例持續增加，武漢肺炎兩日新增136例，北京、深圳也首度出現病例，台灣機場也加強旅客入境檢疫。本報資料照片
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有中國媒體人披露，中國首席傳染病學專家鍾南山19日率領「國家高級別專家組」，在武漢針對病患收治醫院、疾控中心及爆發疫情的市場進行調研，當天即趕回北京。但官方並未公布這一消息。

這項訊息是在今天下午，由中國媒體人唐建光透過新浪微博披露，內容包括這個專家組在武漢的「疫情防控工作」調研行程，以及成員名單。

鍾南山現年83歲，是中國知名傳染病學專家。2003年中國爆發嚴重急性呼吸道症候群（SARS）期間，鍾南山曾否定當時中國國家疾病預防控制中心關於「典型衣原體是非典型肺炎（中國對SARS的稱呼）病因」的觀點，為視為扭轉疫情的關鍵，使他被冠上「抗擊非典第一功臣」的稱號。

根據這份曝光的行程，這個專家組除擔任組長的鍾南山外，還包括傳染病診治國家重點實驗室主任李蘭娟、香港大學醫學院教授袁國勇、中國疾病預防控制中心主任高福、中國疾病預防控制中心流行病學首席科學家曾光、北京協和醫院重症醫學科主任杜斌等專家。

此外，包括中國國家衛生健康委員會副主任于學軍、疾病預防控制局長常繼樂、醫政醫管局長張宗久、湖北省副省長楊雲彥、武漢市副市長陳邂馨在內的官員，也是專家組的成員。

行程顯示，鍾南山等人19日上午首先聽取湖北省、武漢市官方對武漢肺炎的疫情防控工作報告；接著前往專門收治武漢肺炎的金銀潭醫院，了解病患治療情況；再轉往武漢市疾控中心，了解病毒標本採樣檢測情況；最後前往爆發疫情的華南海鮮市場週邊視察。

在行程結束後，團員在當天下午召開閉門研討會議。會後除湖北當地團員外，其餘團員隨即趕回北京。

肺炎武漢肺炎

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