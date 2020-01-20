成立三級疫情指揮中心 台灣防範備戰武漢肺炎

因應中國武漢肺炎疫情擴散，三級中央流行疫情指揮中心今天成立，由衛福部疾管署署長周志浩任指揮官，協調各部會防治作為。周志浩說，目前口罩等物資充裕，會持續監視。

中國武漢肺炎疫情持續擴大，武漢已有198例確診個案，3人死亡，治療中重症35例，危重症9例。北京、廣東出現有確診個案；泰國、日本、韓國也有病例。

衛生福利部疾病管制署署長周志浩下午表示，因應武漢疫情有擴大的跡象，多國有傳出個案，可能有社區感染疑慮，對台灣的威脅增加，衛福部提報行政院，有成立中央流行疫情指揮中心的必要。行政院今天下午同意成立三級中央流行疫情指揮中心。

周志浩是三級流行疫情指揮中心指揮官，成立指揮中心後，可協調督導各部會進行防疫作為，且有平台可立即溝通調整，不需公文往返影響防疫時效。

流行疫情指揮中心的分級，三級的成立條件是在國外有嚴重疫情且有明顯社區傳播且疫情擴大疑慮；二級是台灣有境外移入病例傳入；一級則是有本土確診個案。

周志浩表示，指揮中心可協調、統整資源，如有些資源不夠時，可徵用或停止口罩出口，讓應變措施更有效率。指揮中心即起運作。

根據目前統計，外科口罩目前4400萬個、N95口罩還有190萬個，物資充裕，指揮中心也會隨時監測。

疾管署副署長莊人祥也說，最快22日起，至少5家合約醫院具備新型冠狀病毒檢測工具；負壓隔離病房部分，9間應變醫院共有104床，非應變醫院共有924床。