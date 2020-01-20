中國武漢肺炎情況 一次看懂

中國武漢華南海鮮市場從去年12月起爆發不明原因肺炎，病原體經判定後為一種新型冠狀病毒。目前中國已確診共201例、死亡3例。周邊國家如泰國確診2例、日本及南韓各確診一例。

這波由2019新型冠狀病毒引發的肺炎，最初被稱作「不明原因肺炎」。這波疫情為人所知的起因，是中國網友於去年12月31日，在微信及微博流傳一份由中國武漢衛生健康委員會發出的緊急通知；這份通知要求武漢各醫療機構將近期收治、符合「不明原因肺炎」病徵的患者數量，在30日下午4時前回報。

這波爆發原因不明的疫情，一度讓中國民眾憂心是否為嚴重急性呼吸道症候群（SARS）捲土重來。

今年1月7日，由中國官方成立的專家小組判定，武漢不明原因肺炎來自一種新型冠狀病毒，與SARS及中東呼吸症候群（MERS）的禍首屬同一家族；世界衛生組織不久後即將這種病毒命名為2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）。

然而，確定病毒型態並不代表疫情就此止步，中國各地近期仍陸續傳出2019新型冠狀病毒肺炎病例。

北京和深圳是在20日首次發布確認有武漢新型肺炎病例。武漢在18、19日確診病例急遽增加136例。

至截稿前，中國已確定有201起病例，已治癒出院25例，死亡3例。目前已確定有疫情的地區則分別為武漢198例、北京2例、深圳1例；另外，浙江則有5起疑似病例，尚未被確診是否感染2019新型冠狀病毒。

據中國國家衛健委19日發布的官方消息，目前專家研判認為，當前疫情仍可防可控，但新型冠狀病毒傳染來源尚未找到，疫情傳播途徑也尚未完全掌握，病毒變異仍需嚴密監控。

這波疫情目前已踏出中國國門，周邊國家近期紛紛傳出2019新型冠狀病毒肺炎病例。目前，泰國已確診2起病例、日本確診1例；南韓則在今天傳出，一名來自中國武漢的女性被證實是2019新型冠狀病毒肺炎患者。

上述疑似或確診2019新型冠狀病毒肺炎的患者，大部分來自武漢或有武漢旅行史。

武漢新型肺炎初期被認為與武漢華南海鮮市場有關，但後來開始出現患者未去過海鮮市場的病例。

世界衛生組織（WHO）對於2019新型冠狀病毒的特性描述，也從「沒有明顯人傳人證據」到「可能有限度人傳人」。

衛服部疾管署副署長莊人祥今天說，後續要關注疫情是否持續性人傳人，但此病與SARS相比，個案致死率較輕微。

2003年，SARS在中國大陸有5327病例，死亡349例。研究顯示，SARS在不同年齡層的致死率並不相同。