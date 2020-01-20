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武漢肺炎疫情續擴大 是否持續人傳人成重點

2020-01-20 16:03中央社 台北20日電

中國武漢肺炎疫情持續擴大，光武漢病例數近200例，台灣也新增1例疑似通報。疾管署副署長莊人祥今天說，後續關注疫情是否持續性人傳人，但此病與SARS相比，個案致死率較輕微。

武漢肺炎疫情全球確診205例，衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥表示，目前國際各地的疫情都與武漢旅遊史相關，世界衛生組織（WHO）評估疫情已發生有限性人傳人，需持續關注是否發生持續性人傳人，並表示陸方加強境內邊境監測，預期近期可能在其他省市出現個案。目前北京、廣東也確實都有病例發生。

台灣19日也新增1名嚴重特殊傳染性肺炎通報病例，為1歲男童，他在1月6日搭機回台，9日開始發燒並就醫，13日有腹瀉，診斷為腸胃炎。現在也在大醫院負壓隔離病房，看起來不像有肺炎。檢測結果最快今天可以出爐。

中國有多個省份傳出確診和疑似個案，莊人祥說，16日之後，中國官方釋出新的檢驗工具給各省市，尤其近日是春運高峰，各省市可能加強檢驗，會增加這麼多病例「並不意外」；如果各省市都積極採檢，增加的病例數可能更多，助反映真實，也避免疫情在中國散開。

現在疫情觀測是病毒是否從有限人傳人轉為持續人傳人。

莊人祥說，有限人傳人是指疫情在家庭、密切接觸者中傳播；若持續性人傳人，就不只是一個小群聚。但目前「有趣」的事情是，在中國監測的接觸病例中，都沒有人被感染。但陸續爆出的疫情，究竟是從何處感染，還沒有明確答案。

莊人祥說，可能的原因，包含疑似感染源仍持續存在於武漢，造成後續感染；另一個可能就是人傳人的疑慮。

至於中國是否有延遲通報疑慮，莊人祥說，面對新的病毒，要釐清感染源、找到適切的偵測工具確實需要時間，隨疫情發展才會逐漸明朗。

儘管疫情病例數逐漸增加，莊人祥說，2019新型冠狀病毒造成的肺炎目前看起來比SARS輕微。SARS的致死率約1成，MERS致死率超過3成，但新型冠狀病毒目前累計3死，致死率比SARS輕微，「大家不用太慌張。」

疾管署再次呼籲，寒假及農曆春節期間，民眾如需前往武漢及鄰近區域，保持個人手部及呼吸道良好衛生習慣，避免接觸野生動物及急性呼吸道感染症患者，也避免出入傳統市場及醫療院所。

如自武漢及其鄰近區域返國入境有發燒、咳嗽等身體不適，無論是否服退燒藥、止咳藥，都應主動向機場及港口檢疫人員報到；返國14日內出現有發燒、呼吸道症狀時，請撥打1922專線並依指示配戴口罩儘速就醫，主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

疾管署今天接獲中國疾控中心通知，武漢市在1月18日至19日共新確診136例新型冠狀病毒感染的肺炎個案，分別為男性66例、女性70例，年齡介於25至89歲，最晚發病為1月18日。感染源仍不明。

目前武漢市個案累計198例，3例死亡，治療中重症35例、危重症9例，25例出院，密切接觸者累計817例中並無新增病例，持續追蹤90人。

北京市大興區、廣東省深圳市也分別新增報告2例及1例確診個案，都有武漢旅遊史，目前狀況穩定並隔離治療中。南韓也公布首例境外移入確診病例，為35歲居住於中國武漢市的中國籍女性。

肺炎武漢肺炎

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