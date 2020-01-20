武漢肺炎擴散 北京、廣東傳3確診病例

武漢肺炎疫情擴散。 取材自澎湃新聞 分享 facebook

北京大興區衛生健康委員會19日證實，已確診兩例新型冠狀病毒感染肺炎病例；廣東省衛健委則表示，國家衛生健康委當天確認廣東首例輸入性新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例。另外，武漢市衛生健康委員會通報，採用優化後的檢測試劑盒，再檢測出17個確診病例。截至17日午夜，累計感染新型冠狀病毒肺炎達62例，已治療出院19例，在治重症八例，死亡兩例。

根據深圳市衛健委消息，19日確認深圳首例輸入性新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例，另有8例觀察病例在定點醫院隔離治療，追蹤調查和醫學觀察正在進行中。

浙江省衛生健康委20日也通報，浙江省溫州、舟山、台州、杭州17日以來陸續發現5例武漢到浙，並出現發熱等呼吸道症狀患者，目前均在定點醫院隔離治療，病情穩定，密切接觸者已實行醫學觀察。

新京報報導，北京市大興區衛健委19日透露，大興區醫療機構當天接診兩名有武漢旅行經歷的發熱患者。據臨床症狀和流行病學調查，經疾病預防控制中心檢測及專家組評估，確認為新型冠狀病毒感染的肺炎病例。兩名患者已在定點醫院接受隔離治療，目前無呼吸道症狀，病情平穩。

報導說，大興區已對密切接觸者開展醫學觀察，目前無發熱等異常情況。

據報導，廣東確診的新型冠狀病毒感染的肺炎病例，患者為66歲男性，現居深圳，去年12月29日赴武漢探親，今年1月3日出現發熱、乏力等症狀，1月11日轉至深圳市定點醫院隔離治療。中國疾控中心18日作病毒核酸覆核檢測，結果為陽性。經診斷組專家評估，確認為新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例。現患者病情穩定。廣東已對密切接觸者進行追蹤隨訪。

廣州中山大學附屬第六醫院及陸軍總醫院日前還傳出有醫護人員感染。中山大學附屬第六醫院18日在微博貼文公開否認，但貼文19日卻被刪除，引起揣測。

「環球時報」18日報導，中山大學附屬第六醫院18日下午3時40分在微博貼文否認醫護人員感染上述病毒時，連帶貼上了傳言的截圖內容。

根據截圖，傳言提到「剛才在親戚群講，內部消息武漢冠狀病毒已經傳到廣州，陸軍總醫院同中山六院已經有醫護人員感染，叫大家盡量不要去人多地方，去醫院、地鐵等人群密集場所要帶口罩」。

報導引述中山大學附屬第六醫院在貼文中說，「關於有傳言表示我院疑似有醫護人員感染武漢冠狀病毒，中六君表示此乃不實言論。希望大家勿輕信謠言，引起恐慌。」