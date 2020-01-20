我海陸空加強警戒 提高武漢肺炎防疫規格

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2020-01-20 14:12聯合晚報 記者簡浩正／台北報導

疾管署在桃園機場加強發燒篩檢。 圖／聯合報系資料照片
疾管署在桃園機場加強發燒篩檢。 圖／聯合報系資料照片
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中國武漢新型冠狀病毒肺炎疫情擴大，本周將迎接春節連續假期，往返台商或民眾出國旅遊者眾，疾管署副署長莊人祥表示，除了目前現行機場登機檢疫、發燒篩檢等措施仍維持外，將會加強檢疫，不過相關措施與方向，仍留待下午內部專家會議討論，預計傍晚出爐後公布。

莊人祥說，我國自實施武漢直航班機的登機檢疫以來，目前已檢疫3693名旅客，目前國內並無確診病例。也已強化檢驗機制，醫師只要通報「嚴重特殊傳染性肺炎」、「新型A型流感」、「不明原因肺炎」的疑似個案，疾管署都會加驗新型冠狀病毒。

他說，呼籲醫療院所提高警覺，如患者出現發燒或呼吸道症狀，應加強詢問旅遊史、職業別、接觸史及群聚情形，並即時通報與落實相關感染管制措施。

莊人祥說，武漢新型冠狀病毒今天一次激增個案，應不是疫情爆發，而是因武漢當局的採檢，從一開始的是否有海鮮市場暴露史、重症個案、不明原因發燒，再到發現有些病例並無海鮮市場暴露史，而開始針對輕症個案作採檢，因此找到更多個案。

莊人祥說，武漢新型冠狀病毒疫情演變至今，除肺炎個案數大增外，北京市及廣東省也分別出現二例、一例個案，患者已接受治療，據了解也都有武漢旅遊史。不過可以肯定的是，除武漢外，中國各城市、醫院方都已加強肺炎相關檢驗，因為是該城市首例個案，所以需花時間確認後才公布。

他說，武漢肺炎發展到現在，幾乎可確定此新型冠狀病毒應該是會人傳人，只是是否仍是「有限度」的人傳人，得待陸方官方與專家檢驗與公布。

肺炎武漢肺炎

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