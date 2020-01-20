Q&A／武漢肺炎vs.SARS 傳染途徑比一比

基因相似度近80%

專家表示，2019新型冠狀病毒的基因與SARS相似度僅近80%，基因序列差異較大，不過，冠狀病毒演化速度快，未來並不排除人傳人，無論政府或醫界都須留意。

中國醫藥大學兒童醫院感染科主任黃高彬表示，2002年的SARS疫情與去年底出現的武漢肺炎，雖都是冠狀病毒，但基因不同。SARS流行地區主要集中在中國東南地區與香港，武漢肺炎則在武漢。

武漢肺炎／ 潛伏期7-14天，傳染途徑：動物傳人 SARS／ 潛伏期1周內，傳染途徑：飛沫傳染

他說，傳染途徑上，SARS可人傳人，主要透過飛沫傳染、直接或間接接觸患者分泌物等方式傳染，武漢新型冠狀病毒則是動物傳人的可能性較高；潛伏期部分，SARS多為一周內，武漢肺炎則是7到14天。

發燒咳嗽 症狀相似

而在症狀上，台灣感染症醫學會理事長黃立民表示，SARS患者會出現發燒、咳嗽、呼吸急促等症狀，並可能同時出現肌肉痠痛、腹瀉、倦怠；武漢肺炎則是發燒、咳嗽，部分患者可能出現呼吸困難。雖有部分差異，但其實症狀很相似。

黃高彬擔憂，目前數據分析上，武漢肺炎的新型冠狀病毒並無確切人傳人證據，如之前的兩例家庭小群聚皆為去過該武漢海鮮市場或工作者，但今天中國大陸瞬間增加100多例個案，加上北京、廣東省都有疫情，此新型冠狀病毒人傳人的機會不敢說沒有。