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武漢病毒疫情增至139例 北京急尋防疫措施

2020-01-20 10:09德國之聲 德國之聲

武漢市新型冠狀病毒肺炎的確診病例在短短兩天增加至136例，並出現疫情爆发至今，第三起死亡案例。此外，香港電台報導，北京大興區衛健委也傳出，該區醫療機構接收了兩名去過武漢的发燒病患。 廣東省的衛健委員會則是在周一凌晨公布，一名住在深圳的66歲男性患者，去年12月29日到武漢探親，本月3日出現发燒、乏力等症狀，隔日就診後轉往深圳市定點醫院隔離治療，經國家衛健委員會鑑定後，確認是新型冠狀病毒肺炎， 目前患者病情穩定。

中國的國家衛健委周日 (1月19日) 表示，由於中國即將進入農歷春節假期，為了有效抑制新型冠狀病毒的擴散，政府各部門應該互相合作，一同找出有效防止病毒擴散的方法。 國家衛健委周日表示：「國家衛健委將加強部門協調聯動，嚴格落實疫情防擴散措施；繼續做好全國疫情防控工作，及時发現並有效處置疫情；組織開展好愛國衛生運動，加大環境衛生整治力度；繼續加強病毒溯源和變異監測工作， 做好應對疫情變化的技術准備。 」

國家衛健委承諾在春節期間加強值班值守，密切關注疫情防控形勢发展變化，指導各地落實防控措施。 目前為止，武漢市已有2人因感染了新型冠狀病毒而喪命。 此外，目前海外也有3個確診病例，感染者近期都曾造訪武漢。

對病毒的了解仍十分有限

世界衛生組織、各國政府與中國官方已開始加強抑制新型冠狀病毒的相關工作。 初步研究結果顯示，這個新型冠狀病毒與2002與2003年間引发SARS的病毒屬同一個種類，雖然專家認為與造成SARS的病毒相比，這個新型冠狀病毒致命率較低，但目前各界對於病毒的起源以及人與人之間傳染率的了解仍十分有限。

世界衛生組織周日表示，部分近期確診的新病例與武漢市華南海鮮城沒有關連。 香港中文大學醫學院呼吸系統學講座教授許樹昌表示，由於在泰國與日本已出現三起新型冠狀病毒肺炎的病例，這顯示此病毒已開始朝武漢以外的地區擴散。

路透社報導，武漢官方自1月14日起已開始在機場、火車站與其他大眾運輸據點運用紅外線溫度計來監測旅客的體溫狀況。 此外，武漢也將在接下來幾天加強在大型活動現場的疫情監控，並減少公共活動的數量。

美國當局表示，將在舊金山、洛杉磯以及紐約三處機場檢測直接或間接從武漢到達的旅客是否有患病的症狀。 美國疾病控制與預防中心(CDC)表示，這三座機場是武漢旅客進入美國的三大主要機場。

此前，英國倫敦帝國理工學院的MRC全球傳染病分析中心（MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis）公布的一項研究結果表明， 感染上述新型冠狀病毒的實際人數可能比武漢官方目前公布的感染人數"明顯更多"。 最基本的情況出发，武漢新型冠狀病毒基本相關症狀发作的數量應該在1700例左右。

在亞洲，新加坡、韓國、台灣和泰國的機場已經加大了對來自武漢旅客的檢查力度。 印度尼西亞，馬來西亞和菲律賓也表示他們加強了在所有機場對武漢新型病毒的檢查。

本文章由德國之聲授權提供】

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