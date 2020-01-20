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武漢肺炎病例暴增 新增1死並擴及北京深圳

2020-01-20 09:19中央社 台北20日電

中國武漢市衛生健康委員會今天凌晨通報，當地在18、19日共新增136個新型肺炎病例，新增死亡1例。此新型冠狀病毒肺炎首度在官方通報中擴及其他省市，目前北京及深圳共出現3病例。

根據武漢衛健委官網20日凌晨通報，新型冠狀病毒感染的肺炎在18日新確診59例，死亡1例；19日新增77個病例。

根據通報，過去這個週六、週日新增的136名患者中，男性66例、女性70例；年齡最小的25歲，年齡最大的89歲；發病日期均在2020年1月18日前；首發症狀大多為發燒、咳嗽或胸悶、呼吸困難。

武漢累計新型冠狀病毒感染的肺炎198病例，已治癒出院25例，死亡3例。目前仍在院治療170例，其中重症35例、危重症9例。累計追蹤密切接觸者817人，尚在接受醫學觀察90人。

另外，綜合陸媒報導，北京市大興區衛健委發布，大興區醫療機構接診了2名有武漢旅行史的發燒患者。這2人已接受隔離治療，目前無呼吸道症狀，病情平穩。

廣東省衛建委則公布，19日確診廣東首例輸入性新型冠狀病毒感染的肺炎，患者為居住在深圳的66歲男性，去年12月29日他到武漢探親，今年1月3日出現發燒等症狀，19日確診。

去年12月底，武漢爆發不明肺炎疫情，世界衛生組織（WHO）已將引起這波疫情的病毒定名為2019新型冠狀病毒（2019－nCoV）。目前泰國已確診2例武漢肺炎病例，日本確診一例。

肺炎武漢肺炎

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