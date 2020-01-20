武漢肺炎死亡達3人 累計198人感染 北京深圳出現首宗病例

20日凌晨公布，武漢肺炎統計死亡病例3宗。圖為北京西始發、途徑武漢的G79高鐵列車抵達香港西九龍站，許多旅客戴著口罩出站，車站工作人員及時給出站閘機消毒。 香港中通社圖片 分享 facebook

新型冠狀病毒繼續肆虐，武漢18日和19日合共新增病例136宗，死亡個案增加1人。而北京和廣東則出現首宗病例。

根據中國武漢市衛生局委員會今日（20日）凌晨發布的公告內容顯示，18日和19日合共新增病例136宗，死亡個案增加1人。

截止1月19日晚上10時，武漢報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例198宗，已治愈出院25宗，死亡3宗。目前仍在院治療170例，其中輕症126例、重症35例、危重症9例，均在武漢市定點醫療機構接受隔離治療。 累計追蹤密切接觸者 817人，已解除醫學觀察727人，尚在接受醫學觀察90人，密切接觸者中，沒有發現相關病例。

北京廣東現首宗病例

北京和廣東均出現首宗病例。北京市大興區大興區醫療機構接診兩名有武漢旅行史發熱患者根據臨床症狀和流行病學調查，經疾病預防控制中心檢測及專家組評估，確認為新型冠狀病毒感染的肺炎病例。而國家衛生健康委確認廣東省現首宗病例，患者為66歲男性，現居深圳，2019年12月29日赴武漢探親，2020年1月3日出現發熱、乏力等症狀，1月4日返深後就診，1月11日轉至深圳市定點醫院隔離治療。

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文章授權轉載自《香港01》