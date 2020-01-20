親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
武漢肺炎疫情
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

深藍世家陳師孟 為何變深綠？當年扁、呂也為他頭大

王室徹底切割 哈利回應喪失「殿下」頭銜：極度難過

武漢肺炎死亡達3人 累計198人感染 北京深圳出現首宗病例

2020-01-20 07:48香港01 記者韋景全／報導

20日凌晨公布，武漢肺炎統計死亡病例3宗。圖為北京西始發、途徑武漢的G79高鐵列...
20日凌晨公布，武漢肺炎統計死亡病例3宗。圖為北京西始發、途徑武漢的G79高鐵列車抵達香港西九龍站，許多旅客戴著口罩出站，車站工作人員及時給出站閘機消毒。 香港中通社圖片
分享

新型冠狀病毒繼續肆虐，武漢18日和19日合共新增病例136宗，死亡個案增加1人。而北京和廣東則出現首宗病例。

根據中國武漢市衛生局委員會今日（20日）凌晨發布的公告內容顯示，18日和19日合共新增病例136宗，死亡個案增加1人。

截止1月19日晚上10時，武漢報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例198宗，已治愈出院25宗，死亡3宗。目前仍在院治療170例，其中輕症126例、重症35例、危重症9例，均在武漢市定點醫療機構接受隔離治療。 累計追蹤密切接觸者 817人，已解除醫學觀察727人，尚在接受醫學觀察90人，密切接觸者中，沒有發現相關病例。

北京廣東現首宗病例

北京和廣東均出現首宗病例。北京市大興區大興區醫療機構接診兩名有武漢旅行史發熱患者根據臨床症狀和流行病學調查，經疾病預防控制中心檢測及專家組評估，確認為新型冠狀病毒感染的肺炎病例。而國家衛生健康委確認廣東省現首宗病例，患者為66歲男性，現居深圳，2019年12月29日赴武漢探親，2020年1月3日出現發熱、乏力等症狀，1月4日返深後就診，1月11日轉至深圳市定點醫院隔離治療。

延伸閱讀：

【武漢肺炎】武漢衛健委：15日新增一宗死亡病例　死者為69歲男子

世衞料或有限度人傳人　專家：或野味傳播鏈未清理好

文章授權轉載自《香港01》

肺炎武漢肺炎

延伸閱讀

備戰武漢肺炎！ 疾管署：加強醫院快速確診

防堵武漢肺炎！ 機場、港口升級檢疫警戒

武漢再增17例肺炎…春運防疫大隱憂

武漢肺炎病例增 WHO確認病毒有限度人傳人

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

武漢再增17例肺炎…春運防疫大隱憂

2020-01-19 23:42

備戰武漢肺炎！ 疾管署：加強醫院快速確診

2020-01-19 23:42

防堵武漢肺炎！ 機場、港口升級檢疫警戒

2020-01-19 23:42

傳有武漢台商回台規避檢疫 疾管署籲疑慮者請打1922

2020-01-19 21:10

武漢肺炎病例增 WHO確認病毒有限度人傳人

2020-01-19 20:52

傳廣州醫護感染武漢肺炎 院方否認又刪除引揣測

2020-01-19 19:30

武漢肺炎台灣新增一通報病例！快篩為A流 明待二次檢驗

2020-01-19 19:22

防堵武漢肺炎 機場、港口提升檢疫警戒

2020-01-19 18:50

武漢肺炎一口氣增17例 醫：恐已「有效人傳人」

2020-01-19 18:15

武漢肺炎病例暴增17例 恐進入有效率人傳人階段

2020-01-19 18:10

武漢肺炎單日大增17例 疫情隨大陸春運擴散成隱憂

2020-01-19 16:30

武漢肺炎增17例感染源不明 疾管署推測2可能性

2020-01-19 15:48

武漢肺炎改用新試劑檢測 再增17例3重症

2020-01-19 12:09

追蹤破萬人次 武漢：肺炎病例可能繼續增加

2020-01-19 11:25

武漢肺炎擴散 中國深圳上海傳出疑似病例

2020-01-19 10:21

武漢肺炎增17例 專家：持續人傳人風險較低

2020-01-19 09:20

武漢衛健委最新通報：新型肺炎再增17例

2020-01-19 09:07

防堵武漢肺炎 各國加強檢疫

2020-01-18 23:33

中國不明肺炎不是流感、禽流感 疾管署：維持登機檢疫

2020-01-03 19:07
看更多

熱門文章

武漢肺炎台灣新增一通報病例！快篩為A流 明待二次檢驗

2020-01-19 19:22

武漢肺炎一口氣增17例 醫：恐已「有效人傳人」

2020-01-19 18:15

紅三代網美開車直闖太和門 北京故宮遇到特權就轉彎？

2020-01-19 09:00

驚！新疆喀什地區規模6.4地震 震源深度16公里

2020-01-19 22:06

被封「軍營版迪麗熱巴」 手榴彈還能扔41公尺

2020-01-19 09:44

文攻武嚇對台無效 美學者：習近平沒覺醒

2020-01-19 16:45

緬中聯合聲明中英文不同 疑中國刻意放出不實翻譯

2020-01-19 20:48

武漢肺炎擴散 中國深圳上海傳出疑似病例

2020-01-19 10:21

武漢衛健委最新通報：新型肺炎再增17例

2020-01-19 09:07

赤瓜礁近照曝光 中共設「祖國萬歲」標語

2020-01-19 09:54

武漢肺炎增17例感染源不明 疾管署推測2可能性

2020-01-19 15:48

武漢肺炎死亡達3人 累計198人感染 北京深圳出現首宗病例

2020-01-20 07:48

民團遊行籲修法 給香港反送中抗爭者政治庇護

2020-01-19 18:07

駐日美軍司令：北京處心積慮想改變兩岸現狀

2020-01-19 09:28

習近平4月訪東京 日人辦連署反對中國併吞台灣

2020-01-19 22:51

傳廣州醫護感染武漢肺炎 院方否認又刪除引揣測

2020-01-19 19:30

武漢肺炎病例增 WHO確認病毒有限度人傳人

2020-01-19 20:52

中共召開對台工作會議 強調一中反台獨青年交流

2020-01-19 20:55

北京故宮禁車也禁拍片 末代皇帝成最後實景電影

2020-01-19 12:16

武漢肺炎增17例 專家：持續人傳人風險較低

2020-01-19 09:20

武漢肺炎單日大增17例 疫情隨大陸春運擴散成隱憂

2020-01-19 16:30

武漢肺炎改用新試劑檢測 再增17例3重症

2020-01-19 12:09

傳有武漢台商回台規避檢疫 疾管署籲疑慮者請打1922

2020-01-19 21:10

防堵武漢肺炎 機場、港口提升檢疫警戒

2020-01-19 18:50

武漢再增17例肺炎…春運防疫大隱憂

2020-01-19 23:42

香港15萬人集會被腰斬 催淚彈再現

2020-01-19 23:42

陸委會：反對一國兩制是台灣共識 中共政策脫離現實

2020-01-19 21:25

就為了這原因…海南女拿內褲套車牌

2020-01-19 17:45

武漢肺炎病例暴增17例 恐進入有效率人傳人階段

2020-01-19 18:10

追蹤破萬人次 武漢：肺炎病例可能繼續增加

2020-01-19 11:25

山西葬禮出現「共享電子花圈」 網讚經濟又環保

2020-01-19 10:00

開車進故宮「紅三代」 戴千萬表、住北京高檔小區

2020-01-19 17:21

中緬油氣管輸氣 破50億立方公尺

2020-01-20 02:16

6月12日報告出台 民權觀察列16項「警暴」擬交聯國

2020-01-19 14:10

維園年宵開鑼 今年攤檔少一大半

2020-01-19 14:07

港監警會前委員：沒調查權不知怎向公眾交代

2020-01-19 14:14

回應中緬聯合聲明 府：中國強推一中 無益兩岸

2020-01-20 00:10

網曝更多開車進故宮遊記 有的邊拍邊稱「太高調」

2020-01-19 17:21

新聞眼／爭取民心 陸要讓台青更有感

2020-01-20 00:17

汪洋：提高惠台政策實效

2020-01-19 23:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top