親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
武漢肺炎疫情
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

選前嗆請全台吃雞排！他被肉搜不躲了 600份雞排領取點曝光

傳廣州醫護感染武漢肺炎 院方否認又刪除引揣測

2020-01-19 19:30中央社 台北19日電

武漢新型冠狀病毒肺炎已向外地擴散，日前傳出廣州的中山大學附屬第六醫院及陸軍總醫院...
武漢新型冠狀病毒肺炎已向外地擴散，日前傳出廣州的中山大學附屬第六醫院及陸軍總醫院已有醫護人員感染。中山大學附屬第六醫院18日在微博貼文公開否認，但貼文今（19日）卻被刪除，引起揣測。圖為疾管署在兩岸航班最多的桃園機場加強發燒篩檢。 聯合報系資料照片／記者鄭超文攝影
分享
武漢新型冠狀病毒肺炎已向外地擴散，日前傳出廣州的中山大學附屬第六醫院及陸軍總醫院已有醫護人員感染。中山大學附屬第六醫院18日在微博貼文公開否認，但貼文今天卻被刪除，引起揣測。

環球時報18日報導，中山大學附屬第六醫院18日下午3時40分在微博貼文否認時，連帶貼上了傳言的截圖內容。

根據截圖，這項傳言提到，「剛才在親戚群講，內部消息武漢冠狀病毒已經傳到廣州，陸軍總醫院同中山六院已經有醫護人員感染，叫大家盡量不要去人多地方，去醫院、地鐵等人群密集場所要帶口罩」。

報導指出，中山大學附屬第六醫院在貼文中說，「關於有傳言表示我院疑似有醫護人員感染武漢冠狀病毒，中六君表示此乃不實言論。希望大家勿輕信謠言，引起恐慌。我們會密切關注冠狀病毒事件最新進展，共同守護人民健康」。

然而，中國網友今天赫然發現，中山大學附屬第六醫院事後卻悄悄刪除了這則澄清貼文，代替的則是院方18日晚間舉辦的新年聯歡會9張照片，還不忘標註「不忘初心，牢記使命」8個字。

僅管如此，中山大學附屬第六醫院這一舉動在中國網路上仍然引起揣測。有網友認為，如果真有醫護人員感染武漢肺炎，院方哪有膽子舉辦新年晚會？但也有網友認為，公開否認後卻又刪文，是否有心虛的嫌疑？

綜合外電報導，武漢新型肺炎已在中國境內擴散。其中，深圳市第三人民醫院已有2個疑似病例被隔離治療；上海市也傳出1個疑似病例正在接受治療。但官方面對媒體查證，均拒絕置評。

肺炎

延伸閱讀

武漢肺炎一口氣增17例 醫：恐已「有效人傳人...

武漢肺炎病例暴增17例 恐進入有效率人傳人階...

武漢肺炎單日大增17例 疫情隨大陸春運擴散成...

通報不明肺炎 皆須驗新型冠狀病毒

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

防堵武漢肺炎 機場、港口提升檢疫警戒

2020-01-19 18:50

武漢肺炎台灣新增一通報病例！快篩為A流 明待二次檢驗

2020-01-19 19:22

武漢肺炎一口氣增17例 醫：恐已「有效人傳人」

2020-01-19 18:15

武漢肺炎病例暴增17例 恐進入有效率人傳人階段

2020-01-19 18:10

武漢肺炎單日大增17例 疫情隨大陸春運擴散成隱憂

2020-01-19 16:30

武漢肺炎增17例感染源不明 疾管署推測2可能性

2020-01-19 15:48

武漢肺炎改用新試劑檢測 再增17例3重症

2020-01-19 12:09

追蹤破萬人次 武漢：肺炎病例可能繼續增加

2020-01-19 11:25

武漢肺炎擴散 中國深圳上海傳出疑似病例

2020-01-19 10:21

武漢肺炎增17例 專家：持續人傳人風險較低

2020-01-19 09:20

武漢衛健委最新通報：新型肺炎再增17例

2020-01-19 09:07

防堵武漢肺炎 各國加強檢疫

2020-01-18 23:33

中國不明肺炎不是流感、禽流感 疾管署：維持登機檢疫

2020-01-03 19:07
看更多

熱門文章

習訪緬聯合聲明：台灣是中華人民共和國不可分割部分

2020-01-18 23:50

被封「軍營版迪麗熱巴」 手榴彈還能扔41公尺

2020-01-19 09:44

紅三代網美開車直闖太和門 北京故宮遇到特權就轉彎？

2020-01-19 09:00

武漢肺炎一口氣增17例 醫：恐已「有效人傳人」

2020-01-19 18:15

武漢肺炎擴散 中國深圳上海傳出疑似病例

2020-01-19 10:21

武漢衛健委最新通報：新型肺炎再增17例

2020-01-19 09:07

武漢肺炎台灣新增一通報病例！快篩為A流 明待二次檢驗

2020-01-19 19:22

文攻武嚇對台無效 美學者：習近平沒覺醒

2020-01-19 16:45

赤瓜礁近照曝光 中共設「祖國萬歲」標語

2020-01-19 09:54

籲國際制裁 港示威考驗「民氣」

2020-01-19 00:17

武漢肺炎增17例感染源不明 疾管署推測2可能性

2020-01-19 15:48

駐日美軍司令：北京處心積慮想改變兩岸現狀

2020-01-19 09:28

北京故宮禁車也禁拍片 末代皇帝成最後實景電影

2020-01-19 12:16

「陰道」 在北京吶喊女權渴望

2020-01-19 00:17

武漢肺炎增17例 專家：持續人傳人風險較低

2020-01-19 09:20

裂痕沒減緩 美和平工作團義工終止赴陸

2020-01-19 00:17

武漢肺炎改用新試劑檢測 再增17例3重症

2020-01-19 12:09

香港「三大賊王」成往事 季炳雄出獄送美

2020-01-19 00:17

陸吸引外國專家 喊擴大開放

2020-01-19 00:39

追蹤破萬人次 武漢：肺炎病例可能繼續增加

2020-01-19 11:25

武漢肺炎單日大增17例 疫情隨大陸春運擴散成隱憂

2020-01-19 16:30

民團遊行籲修法 給香港反送中抗爭者政治庇護

2020-01-19 18:07

山西葬禮出現「共享電子花圈」 網讚經濟又環保

2020-01-19 10:00

防堵武漢肺炎 各國加強檢疫

2020-01-18 23:33

武漢肺炎病例暴增17例 恐進入有效率人傳人階段

2020-01-19 18:10

防堵武漢肺炎 機場、港口提升檢疫警戒

2020-01-19 18:50

維園年宵開鑼 今年攤檔少一大半

2020-01-19 14:07

港監警會前委員：沒調查權不知怎向公眾交代

2020-01-19 14:14

6月12日報告出台 民權觀察列16項「警暴」擬交聯國

2020-01-19 14:10

開車進故宮「紅三代」 戴千萬表、住北京高檔小區

2020-01-19 17:21

傳廣州醫護感染武漢肺炎 院方否認又刪除引揣測

2020-01-19 19:30

就為了這原因…海南女拿內褲套車牌

2020-01-19 17:45

陸電信、能源、國企 高層大風吹

2020-01-19 00:38

科創板市值逾人民幣1兆元

2020-01-19 00:38

一行兩會…聚焦融資小微企

2020-01-19 00:39

王仁華接任中共中央軍委政法委書記

2020-01-18 21:47

網曝更多開車進故宮遊記 有的邊拍邊稱「太高調」

2020-01-19 17:21

陸首家女性書店 閱讀找出「心」解答

2020-01-19 00:17

自曝連拿4冠軍也買不起房 柯潔：玩鬥地主是為了吃飯

2020-01-19 17:45

大熊貓寶寶 賣萌賀鼠年

2020-01-19 17:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top