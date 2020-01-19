武漢肺炎增17例感染源不明 疾管署推測2可能性

中國武漢今（19日）通報新增17例新型冠狀病毒肺炎病例，且均無華南海鮮市場相關接觸史，感染源不明。疾管署推測有2大可能性，其一是人傳人，其二是其他傳統市場也出現動物感染源。圖為疾管署副署長莊人祥。 聯合報系資料照片／記者邱宜君攝影 分享 facebook 中國武漢今天通報新增17例新型冠狀病毒肺炎病例，且均無華南海鮮市場相關接觸史，感染源不明。疾管署推測有2大可能性，其一是人傳人，其二是其他傳統市場也出現動物感染源。

衛生福利部疾病管制署今天下午召開記者會說明中國武漢新型冠狀病毒肺炎最新進度，疾管署副署長莊人祥表示，今天接獲中國大陸疾控中心通知，武漢市共新增17例病例，分別為男性12例、女性5例，年齡介於30至79歲，多達8例為60歲以上，最晚發病日為1月13日，其中3例為重症。

目前該市個案累計62例，其中2例死亡、治療中重症8例、19例出院，密切接觸者累計763例並無增加，追蹤中82人；另陸方針對先前發布的個案進行流行病學資料分析，發現部分病例無華南海鮮市場接觸史。

武漢肺炎確診病例單日暴增17例，是目前所知單日新增病例最多的一次。莊人祥推測，可能是陸方過去僅針對華南海鮮市場相關接觸者進行檢驗，但近期發現即便沒有華南海鮮市場暴露史也有感染風險，轉而針對發燒個案進行採檢，才會導致病例數暴增。

根據資料顯示，武漢這次新增的17例病例均非華南海鮮市場密切接觸者。莊人祥表示，這現象反映2種可能性，其一代表這些個案都是透過人傳人方式傳染，其二則是其他傳統市場也有動物感染源。

因應中國大陸武漢新型冠狀病毒肺炎疫情，疾管署去年12月31日啟動由武漢直航入境班機登機檢疫，已執行32航班，共檢疫3693名旅客及機組員，昨天新增1名通報病例，是10多歲少年，無禽畜接觸史及華南海鮮市場活動史，採檢初步驗出A型流感。

隨中國春運到來，外界關注疫情是否擴及全中國。莊人祥說，當然有可能，疾管署將呼籲醫療院所提高警覺，如發現求診患者有發燒及呼吸道症狀，應加強詢問其旅遊史、職業別、接觸史及群聚情形（TOCC）等，並及時通報與落實相關感染管制措施。

此外，民眾自中國大陸武漢地區返國入境時如出現發燒或類流感症狀，應主動告知機場檢疫人員；返國後14天內如有上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922），並依指示配戴口罩就醫，就醫時主動告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及群聚情形等資訊，以利及時診斷通報。