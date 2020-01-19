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武漢肺炎擴散 中國深圳、上海傳出疑似病例

追蹤破萬人次 武漢：肺炎病例可能繼續增加

2020-01-19 11:25中央社 台北19日電

針對國際關切的武漢新型肺炎疫情，中國武漢市當局上午說，已追蹤密切接觸者1.2萬人次，隨著檢測工作的進一步展開，預計新型肺炎病例還可能繼續增加，但整體疫情可防可控可治。

中新網報導，針對新型冠狀病毒感染的肺炎綜合防控工作，相關專家及武漢當地政府官員19日分別就疫情是否可防可控、防範疫情擴散方面採取的措施等問題，回答記者提問。

湖北省醫療組專家、武漢市金銀潭醫院副院長黃朝林表示，1月16日，湖北省疾病預防控制中心收到國家下發的試劑盒後，開始對武漢市送檢的不明原因的病毒性肺炎患者標本進行病原學檢測。16、17日分別確認4例、17例患者。隨著檢測工作的進一步開展，「預計新增病例還可能繼續增加」。

武漢市疾病預防控制中心主任李剛表示，目前綜合判斷，對本次的疫情初步印象是「新型冠狀病毒的傳染力不強，不排除有限人傳人的可能，但持續人傳人的風險較低」。

他說，隨著各項防控措施的實施與落實，「疫情是可防可控的」。病例中多數以輕症為主；累計追蹤到的763名密切接觸者中，已解除醫學觀察681人，密切接觸者中暫未發現相關病例。

黃朝林也表示，目前確診病例全部收治在定點醫院，採取一人一醫療團隊、一人一診療方案，展開規範診療。截至17日已治癒出院19例患者，「新型冠狀病毒感染的肺炎總體是可治的」。

針對外界關切武漢身為近千萬人口的大城市，如何防範疫情擴散。武漢市副市長陳邂馨表示，已對密切接觸者實施分類監測管理，家屬及其他一般人群密切接觸者由區疾控中心和社區衛生服務中心入戶隨訪，每日一次，累計1.21萬人次。泰國、日本診斷病例的國內密切接觸者正在展開追蹤和醫學觀察中。

他並表示已實施出境離漢人員管控，加強對公共場所及公共交通的管理，自1月14日起，在機場、火車站、長途汽車站、客運碼頭加強離漢旅客體溫檢測工作；對出現發燒的旅客進行登記、發放宣傳冊和口罩、免費辦理退票或改簽手續、指導轉診到轄區醫療機構，並進行登記報告。截至18日，共展開體溫檢測近30萬人次，發現16名發燒人員，均已排除陽性病例。

陳邂馨說，已強化市場監管，除繼續加大華南海鮮批發市場休市後管控力度，對全市農（集）貿市場和各類經營場所進行整治，堅決禁止活禽銷售，嚴禁非法養殖、加工、經營各類野生動物，嚴厲打擊非法轉運販賣野生動物。對市場和各類經營場所進一步加強清潔、消毒、通風管理。

他說，各級各類醫療機構發熱門診對發燒病人及時開展檢測、排查和對症治療，及時發現和處置疫情。全市二級以上醫院發熱門診72個，日均處理發燒病人2000餘人。

針對國際關切的武漢新型肺炎疫情，中國武漢市當局上午說，已追蹤密切接觸者1.2萬人...
針對國際關切的武漢新型肺炎疫情，中國武漢市當局上午說，已追蹤密切接觸者1.2萬人次，隨著檢測工作的進一步展開，預計新型肺炎病例還可能繼續增加，但整體疫情可防可控可治。取自澎湃新聞
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