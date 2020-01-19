武漢肺炎擴散 中國深圳上海傳出疑似病例

綜合外電報導，武漢新型肺炎已在中國大陸擴散，深圳市第三人民醫院有兩個疑似病例被隔離治療，上海市也傳出一個疑似病例正在接受治療，但相關當局拒絕置評。

武漢肺炎去年底爆發迄今，鄰近國家地區相繼通報多起疑似病例，但中國當局到目前為止，尚未通報任何武漢以外的疑似或確診病例，引發民眾質疑刻意隱匿病情，並譏稱武漢新型冠狀病毒「只出國不出省，是個愛國病毒」。

香港明報報導，深圳出現新型冠狀病毒疑似個案，有病人正接受檢測，其中有消息表示，病人正在深圳市第三人民醫院隔離治療。

據報導，深圳第三人民醫院在18日下午4時30分，由一名穿著全套白色防護衣及口罩的職員協助收治一名患者，並將他送往感染病樓的電梯。

報導稱，該名患者上樓後，另一名同樣穿著保護裝備及口罩的職員隨即在大樓電梯大廳外，以三角錐和膠帶拉起封鎖線，將大廳內消毒約5分鐘後才解除封鎖。

報導並表示，被指是用來隔離武漢相關病人的感染病樓4樓「感染病3科」，門口是護士站，裡面約有3至4名全身保護裝備的護士當值。

報導引述衛生防護中心回覆稱，迄今沒有收到國家衛健委的相關通報。中心會繼續與國家衛健委及世界衛生組織保持聯繫，密切監察有關情況。

英文南華早報18日報導引述消息來源稱，目前深圳至少有兩名疑似病例正在深圳市第三人民醫院隔離治療，該醫院專門從事傳染病治療。

報導引述一名醫界人士說，一名武漢肺炎疑似感染者正在上海接受治療，但沒有詳細說明。