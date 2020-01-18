武漢肺炎再增4例 外媒憂：病毒恐繼續擴散

中國衛生部門周六（18日）表示，已經又發現了另外四個武漢冠狀病毒的感染案列。路透社報導稱，各方擔心該病毒可能進一步傳播。圖／德國之聲中文網 分享 facebook

中國衛生部門周六（18日）表示，已經又發現了另外四個武漢冠狀病毒的感染案列。路透社報導稱，各方擔心該病毒可能進一步傳播。

據武漢市衛生健康委員會周末公佈的消息。經國家、省市專家組對患者臨床表現、流行病學史、實驗室檢測結果等綜合研判，武漢市新增4例新型冠狀病毒感染的肺炎病例。同時，該委員會指出：武漢市累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例45例，已治愈出院15例，在治重症5例，死亡2例，其餘患者病情穩定，患者均在武漢市定點醫療機構接受隔離治療。累計追蹤密切接觸者763人，已解除醫學觀察665人，尚在接受醫學觀察98人，密切接觸者中，沒有發現相關病例。

世界衛生組織已經發出警告稱，武漢新型冠狀病毒可能會進一步擴散。路透社報導稱，尤其是中國農歷春節到來之際，許多中國民眾會處境旅游，增加了相關病毒可能擴散至其它國家的擔憂。

1700 vs. 45

英國倫敦帝國理工學院的MRC全球傳染病分析中心（MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis）的一項研究結果表明，感染這種新型冠狀病毒的實際人數可能比武漢官方公布的45例「明顯更多」。

該中心網站公布的一份研究報告總結聲稱，截止到1月12日，從最基本的情況出發，武漢新型冠狀病毒基本相關症狀發作的數量應該在1700例左右。做出上述評估的主要推斷包括：武漢國際機場地區的人口流量在1900萬人左右。此外從感染到發現之間平均有10天的延遲，包括5到6天的潛伏期以及從症狀發作到病例的檢出和住院之間4到5天的延遲。之前在泰國和日本出現的病例分別於發病後3天和7天才辦理住院。

倫敦帝國理工學院的MRC全球傳染病分析中心還指出，基於2018年國際航空運輸協會（IATA）的數據，來自武漢的國際旅行者總量為每天3,301人次。而且目前中國春節期間出境的高峰尚沒有到來。

針對上述內容，路透社向中國國家衛生健康委員會以及湖北省政府發出置評請求，未接到回應。

在受審查的新浪微博上，有網友在相關新聞下評論稱：「這傳染病只會傳染出國的中國人，不會傳染其他省份的人」，是一種「愛國病毒」，「只出國不出市」。更有網友直接指出：「是啊，這個病毒都出國了也不傳染給其他省份更不傳染給湖北省其他城市的人，看來政府封鎖消息的工作做的挺好的嘛？」。

同時也有網友指出：「其實不是這病不出省。是檢測試劑之前沒有下發。」名為「萬家掩映微翠間」的新浪微博用戶稱：「武漢地鐵上竟然幾乎不見戴口罩的人，這才更讓人心慌」。

了解甚微

路透社報導稱，中國衛生部門的官員表示在武漢發現的新病毒看起來不像非典那樣致命。但也承認他們對此種病毒了解甚微，包括它的起源或在人與人之間傳播的容易程度。

武漢的一處海鮮市場被認定為病毒的發源地。但中國官方也表示有些病人確認並沒有去過那家海鮮市場。

美國當局表示，他們將在舊金山、洛杉磯以及紐約三處機場檢測直接或間接從武漢到達的旅客是否有患病的症狀。美國疾病控制與預防中心(CDC)表示，這三座機場是武漢旅客進入美國的主要三大機場。

在亞洲，新加坡、韓國、台灣和泰國的機場已經加大了對來自武漢旅客的檢查力度。印度尼西亞，馬來西亞和菲律賓也表示他們加強了在所有機場對武漢新型病毒的檢查。

日本在所有機場檢查入境者體溫，並已經開始提示所有去過武漢，並身體感到有所不適的旅客向當局報告。

同時，去年接待了140萬中國短期入境者的澳洲，沒有計劃實施任何監控手段。世界衛生組織表示，沒有必要因此針對中國發布任何旅行或貿易限制。

任琛/王凡（綜合報道）

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