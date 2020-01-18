全面偵測武漢肺炎 加強多種疑似病例通報

為防堵武漢肺炎病毒入境或擴散，疾管署撒下天羅地網，除嚴格機場檢疫，17日發致醫界通函，要求加強有中國但非武漢旅遊史、因發燒及呼吸道症狀就醫通報，並加驗新型冠狀病毒。

農曆春節假期即將來臨，台商、學生可能頻繁來往兩岸，造成武漢肺炎疫情的2019新型冠狀病毒也可能伺機竄入國門。因此新型冠狀病毒目前感染源不明，且可能有人傳人風險，疾管署不敢掉以輕心，提早整備防疫作為，希望及早偵測病毒、避免在台灣擴散。

疾管署副署長莊人祥接受中央社記者採訪時表示，1週前已針對台商、兩岸旅遊往返議題舉行跨部會會議，邀集經濟部、教育部等相關單位，提前部署衛教資料，透過管道傳達給台商和學生，讓他們在回台前就了解如何避免感染新型冠狀病毒，如做好個人衛生、避免接觸禽鳥和野生動物、不要去市場等。

莊人祥表示，武漢直飛台灣班機都有登機檢疫，且特別提醒乘客，如果去過武漢，回國後14天一定要特別注意有沒有呼吸道症狀，有的話應就醫並說明旅遊史或通報1922，由專人引導就醫。如果不是武漢直飛班機，機場的發燒篩檢站如果攔截到「任何一個」發燒旅客，都會加問有沒有武漢旅遊史，就是不希望有漏網之魚。

進到台灣國土後，莊人祥表示，如果民眾因呼吸道症狀就醫，又有武漢旅遊史，會依照流程進行通報；但為了嚴密監控，疾管署再度布下天羅地網，17日晚間發布致醫界通函，說明有中國旅遊史但沒有武漢旅遊史且有發燒、呼吸道症狀者、及不明原因肺炎群聚感染的加強通報條件。

根據致醫界通函，醫療院所應加強以下幾類疑似個案的診斷通報，包含原先符合「嚴重特殊傳染性肺炎」通報定義，有武漢旅遊史的病患；以及有中國旅遊史，但沒有武漢旅遊史的急性呼吸道感染病患，如符合新型A型流感通報定義（發燒、咳嗽、肺炎），須通報「新型A型流感」。

致醫界通函也指出，對於不明原因肺炎病患，特別是有群聚現象，或職業為醫療照護工作人員，須加強通報「不明原因肺炎」。

莊人祥表示，因應武漢肺炎疫情，台灣的檢疫機制啟動得相當早且嚴密，很早就開始執行登機檢疫，比周邊鄰國要早；武漢的旅遊疫情建議提升到二級警示，標準也高於其他國家，就是希望盡早偵測，避免境內擴散。