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武漢肺炎添1死 泰國境外移入增1例

2020-01-18 00:22聯合報 記者陳婕翎呂佳蓉／連線報導

中國武漢肺炎每天不斷更新疫情，衛福部疾管署表示，農曆春節將至，21家機場後送醫療...
中國武漢肺炎每天不斷更新疫情，衛福部疾管署表示，農曆春節將至，21家機場後送醫療院所防疫過年不休息。記者陳婕翎／攝影
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後送醫院篩檢 春節期間正常運作

中國武漢肺炎不斷，昨爆出再添一死，泰國也再增一例武漢境外移入「二○一九年新型冠狀病毒」中國籍個案，而我國則新通報四例疑似個案，衛福部疾管署表示，初步結果新型冠狀病毒檢驗皆陰性。接近春節旅遊旺季，國內廿一家國際港埠疑似傳染病旅客後送合約醫院過年不休，保持篩檢正常運作。

大陸武漢衛生健康委員會十六日深夜通報，十五日又有一名當地新型冠狀病毒感染肺炎者死亡，死者是六十九歲男性，長年在武漢華南海鮮市場採購貨物。截至十六日止，武漢肺炎病例仍是四十一例，死亡兩人，在治重症患者五人，其餘患者病情穩定，患者均在武漢市定點醫療機構接受隔離治療。密切接觸者累計七百六十三人，追蹤中一百十九人，尚未發現相關病例。

日本與泰國都出現感染病例，但大陸境內的確診病例均來自湖北武漢本地，其他省分與湖北其他城市均未有相關通報。有武漢當地的網友十六日上午發文表示，「醫院人多到躺在走廊地上，醫療資源明顯不足」。有人質疑新型冠狀病毒病例都傳到國外去了，中國大陸除了武漢外，其他省分均無報告病例，令人起疑。

疾管署昨公布，我國新增四名「嚴重特殊傳染性肺炎」通報個案，也是武漢肺炎十五日增列為法定傳染病後第一批通報，其中三人是在入境登機檢疫或機場發燒篩檢站時被發現，另一例為醫院通報，皆無華南海鮮市場活動史及禽鳥接觸史。

疾管署副署長莊人祥說，國內四例疑似「嚴重特殊傳染性肺炎」通報病例，實驗室檢測結果分別為兩例Ａ型Ｈ一Ｎ一流感，兩例Ｂ型流感，首次新型冠狀病毒檢驗皆為陰性，如間隔廿四小時後再次採檢所驗的新型冠狀病毒仍為陰性，則可排除。

接近春節旅遊旺季，中國醫藥大學兒童醫院感染科主任黃高彬呼籲，計畫往前往中國大陸武漢及鄰近區域民眾，進出人潮擁擠公共場所應戴口罩自保，建議即使轉機，在機場中也應配戴。避免出入傳統市場及接觸野生和禽畜類動物。

肺炎

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