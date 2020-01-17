武漢肺炎疫情疑遭隱瞞 陸網友指患者多到躺地上

湖北武漢去年底起爆發不明原因肺炎，至今已兩人死亡，日本、泰國也出現感染病例，但中國境內至今卻只有武漢公布疫情。當地網友近日表示，醫院人多到躺在走廊地上，醫療資源明顯不足。

正值農曆春節前夕，中國春運已進入第7天，龐大的人潮往返讓民眾擔憂將加速疫情擴散。不少人在網上發文質疑「只出國不出省，是個愛國病毒」、「病毒都傳染到泰國和日本去了，大陸上卻不傳染沒事了，這病毒是愛國者還是侵略者？」

所在地顯示為中國湖北省武漢市的微博帳號「＠樹先生sss」16日上午11時許發文表示，他的父親9日出現發燒症狀，前往武漢新華醫院治療，經電腦斷層掃描檢查與驗血，顯示肺部有陰影，治療3天未見好轉，只能轉診到設有專門「發熱門診」（發燒門診）的武漢同濟醫院。

他表示，進到醫院後發現全是發燒患者，「人多到躺在走廊的地上，所有的檢查都做了，打了兩天針，醫生居然說回家隔離，說沒有辦法辦理住院，沒有床位」。

這名中國網友表示，他的父親返家後持續發燒，且出現喘氣、無法呼吸等症狀，幾經周折送至金銀潭醫院，院方看情況嚴重才接收。他自己與母親也發燒3天，經斷層掃描也發現雙肺感染，但院方稱沒有門診部，無法打針治療，因此他才發文求助。

他在文末表示，「關於這個肺炎，我覺得有必要把情況說出來，以上言論我自己負責」。

這段發文引起中國網友轉載，有人質疑「冠狀病例都去國外了，國內除武漢外其它省分均無，還捂著壓著，自欺欺人」、「只出國不出省，是個愛國病毒」。

更有人稱「如果事實真如 ＠樹先生sss 所說，真的很想問問武漢衛健委衛計委在幹什麼…當年北京SARS也是開始沒有重視，最後爆發」。

但截至發稿「＠樹先生sss」已將帳號更改為「@jgxrssu」，並刪除所有發文。

武漢華南海鮮市場一帶2019年12月起爆發不明原因肺炎疫情，病原體初判為新型冠狀病毒，與引爆致命嚴重急性呼吸道症候群（SARS）及中東呼吸症候群疫情的禍首屬同一家族。世界衛生組織已命名為2019-nCoV（2019新型冠狀病毒）。

武漢市衛生健康委員會昨天深夜通報，15日又有一名當地新型冠狀病毒感染肺炎者死亡，死者是69歲男性。目前當地累積的武漢肺炎病例仍是41例，治癒出院12例，在治重症5例，死亡2例。