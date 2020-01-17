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「是在哈樓」？台北大學宿舍定名…不是票選冠軍

大陸宣布 「武漢肺炎」新增一名死亡病例 迄今已兩死

武漢肺炎在中國出現第2例死亡

2020-01-17 09:11中央社 台北17日電

武漢市衛生健康委員會昨天深夜通報，15日又有一名當地新型冠狀病毒感染肺炎者死亡，死者是69歲男性。目前當地累積的武漢肺炎病例仍是41例，治癒出院12例，在治重症5例，死亡2例。

武漢市衛健委官網16日深夜11時55分發布新型冠狀病毒感染肺炎情況，15日當天新增死亡病例1例，死者是69歲熊姓男子，2019年12月31日發病，2020年1月4日病情加重，轉入武漢市金銀潭醫院救治。

他住院時患有嚴重心肌炎、腎功能異常、多臟器功能受損嚴重，胸部CT（電腦斷層）提示肺纖維病灶及胸水、胸膜增厚，有肺結核、胸膜結核疾病，15日凌晨搶救無效死亡。

和上一則死亡肺炎病例的通報不同的是，這則通報未提及死者和武漢華南海鮮市場的關聯。上一次出現死亡病例是在9日，死者是61歲男性，生前常年在武漢市華南海鮮市場採買。

武漢肺炎在去年12月底爆發，世界衛生組織13日將此病毒定名為2019新型冠狀病毒（2019－nCoV）。武漢衛健委官網近期每日通報此病毒感染肺炎的情況。

目前武漢累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例41例，已治癒出院12例，在治重症5例，死亡2例。累計追蹤密切接觸者763人，已解除醫學觀察644人，尚在接受醫學觀察119人，密切接觸者中，沒有發現相關病例。

台灣衛生福利部疾病管制署防疫醫師洪敏南日前到武漢查訪，他昨天表示，在武漢的41名病例中，有7成有海鮮市場暴露史，另有13人沒有暴露史，但這些人的感染來源還有待釐清。

目前陸方釋出的訊息包括：2019新型冠狀病毒不排除有限度人傳人，疾病潛伏期可能為2週，感染源不明。

肺炎

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