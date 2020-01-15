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武漢首承認：2019新型冠狀病毒 有人傳人可能

2020-01-15 12:55世界日報 北京15日電

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武漢「2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）」肺炎疫情擴大，泰國也傳出病例，引發民眾對「人傳人」的恐慌。武漢市衛生健康委員會14日表示，目前確診的41例病例中，有一起為家庭聚集性感染，其中妻子否認有華南海鮮批發市場暴露史。根據現有的調查結果，「不能排除有限人傳人的可能」。這是武漢官方首次承認有人傳人的可能。

泰國日前出現首例中國大陸以外的武漢肺炎確診個案，台灣的衛福部疾管署副署長莊人祥說，「2019新型冠狀病毒」病例患者為大陸武漢六旬女性，未曾去過武漢華南海鮮市場，但去過其他市場，不排除人傳人的可能，但目前未傳院內感染案例，是否有其他動物感染源未被發現，須盡快釐清。

由於泰國確診個案未去過武漢華南海鮮市場，台灣的中國醫藥大學兒童醫院感染科主任黃高彬認為，不能排除該婦人出沒的傳統市場及華南海鮮市場，共同販售同一種野外動物為感染源。

武漢通報不明肺炎：不排除人傳人有家庭聚集性病例 香港中國通訊社
武漢通報不明肺炎：不排除人傳人有家庭聚集性病例 香港中國通訊社
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央視報導，武漢衛健委14日針對「2019新型冠狀病毒」疫情表示，截至10日，確定新型冠狀病毒感染的肺炎病例41例，其中一起為家庭聚集性，夫妻兩人發病，丈夫先發病，為華南海鮮批發市場從業人員，妻子否認有華南海鮮批發市場暴露史。

現有的調查結果表明，尚未發現明確的人傳人證據，不能排除有限人傳人的可能，但持續人傳人的風險較低。目前，正結合臨床和流行病學資料開展進一步研究。

武漢衛健委表示，確診的41例病例中，男性為主，中老年發病人數較多。病例早期以發熱和咳嗽症狀為主，年齡較大或有基礎性疾病患者，易進展為重症。現有病原學研究和流行病學調查的初步結果顯示，大多數病例與華南海鮮批發市場暴露相關，少數病例否認有華南海鮮批發市場暴露史，個別病例曾接觸過類似病例。目前未發現社區傳播。

另外，武漢衛健委對在華南海鮮批發市場內採集的環境標本進行了檢測，檢測結果發現部分樣本新型冠狀病毒呈陽性。其他市場尚未發現與感染來源有關的線索。武漢市並已對泰國病例患者的全部密切接觸者進行醫學觀察，尚無異常表現。

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