武漢肺炎首例夫妻檔中鏢 1公尺內親密接觸風險高

疾管署署長周志浩今天表示，中國武漢當局證實肺炎疫情出現首宗夫妻檔病例，WHO也研判疫情可能「有限度人傳人」，意指1公尺內親密接觸逾10分鐘，日常生活接觸並不會輕易傳染。

世界衛生組織（WHO）昨天表示，引發武漢肺炎疫情的2019新型冠狀病毒發生「有限度」人傳人情況，主要是家人間的小規模群聚感染，但疫情有可能擴大蔓延。

周志浩今天上午召開記者會表示，這次WHO的措辭非常謹慎，強調新型冠狀病毒是「可能有限度人傳人」，意指1公尺內的近距離接觸，接觸時間長達10多分鐘，因此住在同一個屋簷下的家人、照顧病人的醫護人員風險較高，但一般日常生活接觸並不會輕易傳染。

周志浩說，疾管署今天凌晨接獲中國武漢政府通知，目前新型冠狀病毒肺炎病例仍維持41例、6重症、1死亡，已出院7例，其中1起為夫妻檔雙雙感染，這名丈夫平時在爆發疫情的華南海鮮市場工作，但太太並無市場暴露史，中國當局因此研判可能是家戶感染，不能排除人傳人，也無法排除這起群聚有共同感染源，但目前並沒有發生社區感染。

外界擔心新型冠狀病毒成為下一個嚴重急性呼吸道症候群（SARS），周志浩強調，過去曾流行的SARS傳染性更強、症狀較嚴重，患者以重症病例居多，但這次的新型冠狀病毒47起病例當中，僅有7起重症，致命率不如SARS。

周志浩表示，疾管署已定調「料敵從寬、禦敵從嚴」，不論監測、感染管制、病例追蹤等防治措施都以這個原則擬定，也已將人傳人可能性考慮在內，民眾無需恐慌。

疾管署自去年12月31日起持續加強疫情監測與邊境管制措施，針對武漢直航入境班機登機檢疫，已執行25航班，共檢疫2742名旅客及機組員，至今共有9名符合「中國武漢旅遊史之發燒肺炎病例」個案，其中7名已排除，另2名尚在檢驗，國內目前並無2019新型冠狀病毒確診個案。