武漢肺炎患者遭爆集中治療 媒體被要求刪醫院影片

據報導，武漢市把感染新型冠狀病毒的病患集中在當地金銀潭醫院治療，醫院保安嚴密，甚至有香港記者採訪時被帶走。 示意圖／ingimage 分享 facebook

據報導，中國大陸武漢市把感染新型冠狀病毒的病患集中在當地金銀潭醫院治療，醫院保安嚴密，有香港記者採訪時被帶走。

根據商業電台今天的報導，香港食物及衛生局副局長徐德義率同衛生署及醫院管理局代表，正在武漢了解當地的新型冠狀病毒疫情。

報導表示，集中治療病人的金銀潭醫院保安嚴密，有工作人員到處巡視，隔離病患的住院部南樓，大門鎖上。

據報導，香港一些媒體記者今天在醫院附近採訪時被帶到醫院派出所調查，並被要求刪除在醫院範圍內拍攝的影片，約一個半小時後獲放行。

報導表示，香港食物及衛生局的新聞主任曾到場了解情況。