病毒擴散！女遊曼谷被檢驗出 武漢肺炎海外見首例

本報系聯合報報導，中國湖北武漢出現不明肺炎疫情，世界衛生組織（WHO）已正式將新病毒命名為「2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）」，還證實泰國出現首宗武漢肺炎病例，是一名來自武漢的女性患者，也是在中國以外出現感染的首例，WHO表示，可能很快就會召開病毒擴散緊急會議。

據報導，泰國公共衛生部說，該病患已康復，目前情況良好，可被遣送回中國。

世衛世衛在倫敦表示，目前武漢確定病例維持41例，香港、澳門、泰國、新加坡、南韓、台灣共91例疑似病例，大多已檢驗確認排除感染，僅七例還在檢驗中，其中一例為台灣南部40多歲女性，隔離檢驗中。泰國則已確認出現首例。

報導指出，世衛表示，流行病學調查發現，多數病例在武漢市華南海鮮市場工作，或經常前往該市場。中方已向世衛分享2019新型冠狀病毒的全基因組序列。

另據人民網報導，武漢市衛生健康委員會網站13日消息，武漢市12日無新增新型冠狀病毒感染的肺炎病例，治癒出院一例，無新增死亡病例報告。

據報導，截至目前，武漢市累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例41例，已治癒出院七例，在治重症六例，死亡一例，其餘患者病情穩定，患者均在武漢市定點醫療機構接受隔離治療。累計追蹤密切接觸者763人，已解除醫學觀察76人，尚在接受醫學觀察687人，密切接觸者中，沒有發現相關病例。

武漢市衛生當局11日表示，自從1月3日以來，已沒有和武漢肺炎相關的新病例出現，感染這種新型冠狀病毒的人數也從先前計算的59人下修至41人。

另據經濟日報報導，泰國官員證實，一名從中國赴曼谷的旅客確實是感染造成武漢肺炎的新型病毒。

泰國公共衛生部13日發出聲明，指出在8日送往暖武里的傳染病研究所Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute接受治療的病人，被檢驗出與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒呈陽性反應。這名病患已經康復，情況良好可被遣送回國。這是在中國以外出現被感染這種新型病毒的首個案例。

泰國副總理兼衛生部長阿努汀在聲明中表示：「篩檢出這名病人顯示我們擁有有效率的監測系統。我們對能夠控制情況有信心。」

另外，聯合報報導，台灣的衛福部疾病管制署兩位專家於12日抵達武漢，預計至少停留兩天，實地了解當地疫情及防疫作為，專家回台後將向社會大眾報告所聞。另針對2019新型冠狀病毒列入法定傳染病的公告和開發快速核酸檢驗工具，預計本周內完成。