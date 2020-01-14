武漢肺炎 出現大陸外首例

WHO表示，流行病學調查發現，多數武漢肺炎病例在武漢市華南海鮮市場工作，或經常前往該市場。 （中新社資料照片） 分享 facebook

中國大陸武漢出現不明肺炎疫情，世界衛生組織（ＷＨＯ）已正式將新病毒命名為「二○一九新型冠狀病毒（2019-nCoV）」，還證實泰國出現首宗武漢肺炎病例，是一名來自中國武漢的女性患者，也是在中國大陸以外出現感染的首例，ＷＨＯ表示可能很快就會召開病毒擴散緊急會議。

泰國公共衛生部說，該病患已康復，目前情況良好，可被遣送回大陸。

另衛福部疾病管制署兩位專家於十二日晚間抵達武漢，預計至少停留兩天，實地了解當地疫情及防疫作為，專家回國後將向社會大眾報告所聞。另針對二○一九新型冠狀病毒列入法定傳染病的公告和開發快速核酸檢驗工具，預計本周內完成。

ＷＨＯ在倫敦表示，目前武漢確定病例維持四十一例，香港、澳門、泰國、新加坡、南韓、台灣共九十一例疑似病例，大多已檢驗確認排除感染，僅七例還在檢驗中，其中一例為台灣南部四十多歲女性，隔離檢驗中。泰國則已確認出現首例。

ＷＨＯ表示，流行病學調查發現，多數病例在武漢市華南海鮮市場工作，或經常前往該市場。陸方已向ＷＨＯ分享二○一九新型冠狀病毒的全基因組序列。

疾管署副署長羅一鈞說，對於疑似病例定義，僅南韓採用與ＷＨＯ相同標準，必須曾去過武漢且發生肺炎，或去過武漢華南海鮮市場並有發燒，因此南韓疑似病例數最少；包括台灣等其他國家或地區，發病前十四天去過武漢且有發燒或呼吸道症狀，就算疑似病例。

疾管署提醒，民眾春節若赴大陸探親，要多洗手、戴口罩、避免出入人潮擁擠的市場或醫院等公共場所，回國後若出現發燒或類流感症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，並戴上口罩、儘速就醫。