武漢肺炎病毒命名學 避地名防污名化

世衛將造成中國武漢肺炎疫情的病毒命名為2019新型冠狀病毒，命名「去中國化」引發媒體關注。專家表示，世衛多年前制定命名原則，病毒命名應避免造成某些行業或社區「污點」。

世界衛生組織（WHO）將此次造成中國武漢肺炎疫情的新型冠狀病毒，正式命名為2019-nCoV（2019新型冠狀病毒）。

過去許多為人熟知的傳染病命名都與地名有關，如中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS），病例集中於沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國等中東地區；伊波拉病毒的命名也與疫情首度爆發於非洲剛果的伊波拉河流域而得名；德國麻疹和日本腦炎都以最早發現的國家命名；萊姆病則因曾在美國萊姆鎮（Old Lyme town）爆發流行而命名。

有些傳染病以發現者命名，如漢生病是為了紀念發現痲瘋桿菌的挪威醫師格哈德．亨利克．阿瑪爾．漢生；沙門氏菌則是美國病理學家沙門最早發現。

另外，退伍軍人症是以職業別命名，此病源於1976年在美國召開的退伍軍人大會時，與會者爆發肺炎疫情，甚至導致數十人死亡。後來發現是水源被污染，但疾病仍以退伍軍人來命名。

疾管署副署長羅一鈞今天表示，過去一些疾病命名曾引發抗議，如中東呼吸症候群冠狀病毒感染症的命名就讓中東國家相當不悅，並向世衛抗議；權威醫學期刊「刺胳針」（Lancet）刊登超級細菌研究，曾以新德里（New Delhi）為超級細菌命名，也招致抗議，認為將印度污名化。

羅一鈞說，世衛在2015年5月制定新疾病命名原則，認為過去命名傳染病時，使用豬流感、中東呼吸症候群等，對某些行業或社區蒙上污點，對經濟和社會造成負面影響。

世衛認為，疾病名稱一旦確認，即使使用了不合適的名稱也很難再更改。因此，無論新興疾病由誰先報告，都應為新發現的人類疾病分配適當的名稱。

羅一鈞說，當年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）花了數個月才確認病毒，一開始為了國際溝通方便，先以症狀命名；現在檢驗技術進步，很快就能確認病毒類型，就能以病毒命名。這應可解釋引起武漢肺炎疫情的新型冠狀病毒以年份命名為2019-nCoV的原因。