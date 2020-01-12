武漢新型肺炎11日未新增病例 4人出院

武漢市衛健委今天表示，11日全天當地未再新增新型冠狀病毒感染的肺炎病例，並有4名病例治癒出院，也無新增死亡病例報告。累計通報的新型冠狀病毒感染的肺炎病例已有41例。

綜合中國媒體報導，至11日午夜12時止，這41例中已死亡1例，治癒出院6例，在治重症7例。其餘患者病情穩定，均在武漢市定點醫療機構接受隔離治療。

累計武漢市已追蹤密切接觸者763人，其中已解除醫學觀察46人，尚在接受醫學觀察717人，密切接觸者中沒有發現相關病例。

台灣疾管署長周志浩今天表示，6日曾向中國國家衛生健康委員會發函，請求依據「兩岸醫藥衛生合作協議」，同意讓台灣派專家至武漢對疫情進行了解；11日傍晚獲中國以電話回覆同意接待，最快一兩天內派2名專家赴武漢。

至於香港特區政府代表團已獲中國國家衛健委同意，訂13日赴武漢瞭解肺炎病例群組個案、防控措施和臨床處理；而香港今天新增6宗到過武漢後出現呼吸道感染的呈報個案，累計已達67宗。

據官方香港電台報導，香港食物及衛生局副局長徐德義13日將與衛生防護中心傳染病處主任張竹君、以及醫管局總感染控制主任賴偉文，在國家衛健委安排下前往武漢了解當地肺炎病例群組個案、防控措施和臨床處理，返港後將由港府公開說明考察情況。

然而，香港今天仍新增6宗到過武漢後出現呼吸道感染的呈報個案，累計達67宗；新增6個病例裡，有3宗對A型流感呈陽性反應，其餘3宗尚無化驗結果。

至於病毒檢測部分，香港衛生防護中心透露，國家衛健委通報已將跟武漢肺炎病例有關的新型冠狀病毒基因排序與世界衛生組織分享，並上傳至網上基因庫，待核對資料後即可公布。