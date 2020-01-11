武漢肺炎病毒基因定序出爐 源自蝙蝠可能性高

歷經多日，中國公布武漢新型冠狀病毒基因定序，疾管署經比對發現和蝙蝠冠狀病毒相似度達87%，源自蝙蝠可能性高，未來將以此建立快速檢測，僅4小時就能驗出，最快一週後上線。

中國武漢市去年底爆發不明病毒肺炎疫情，引發各國關注，患者臨床表現以發燒為主，少數出現呼吸困難、胸部X光片呈雙肺浸潤等狀況，病毒鑑定結果今年1月8日出爐，確定為新型冠狀病毒。

衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥今天下午召開記者會說明疫情進度，今天上午接獲中國疾病預防控制中心通知，截至1月10日初步診斷為新型冠狀病毒感染的肺炎病例共41例，發病時間介於去年12月8日至今年1月2日。

莊人祥說，41例患者多是武漢市華南海鮮市場的經營及採購人員，其中出院2例、重症7例、1例死亡，其餘病情穩定，目前未發現明確人傳人證據，密切接觸者共有739人，其中超過半數為醫護人員，暫時沒有發現明顯人傳人情形。

莊人祥指出，首例死亡個案是61歲男性，同時患有腹部腫瘤及慢性肝病，確診後於1月9日死亡。不過，由於影響病毒性肺炎預後的因素包括年齡、潛在性疾病及併發症嚴重度等，

而透過早期診斷、積極支持性治療如呼吸、血壓的維持、治療併發症和續發性其他感染等，可降低無特定治療藥物的病毒性肺炎死亡率。

值得注意的是，武漢肺炎確定是新型冠狀病毒以來，歷經多日，中國總算公布新型冠狀病毒的基因序列，疾管署將以此建立病毒核酸快速檢測方法，大約需要2天時間，可將檢驗時間從8小時至1天縮短至4小時，最快一週後可上線。

網路傳聞指出，新型冠狀病毒和嚴重急性呼吸道症候群（SARS）是近親。疾管署檢驗及疫苗研製中心研究員劉銘燦說，實驗室團隊經比對發現，新型冠狀病毒和蝙蝠冠狀病毒相似度高達約87.6%，SARS相似度約79%、中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS）約52.5%，代表從蝙蝠傳染出來的機會較高，但實際感染源仍未知。

劉銘燦說，目前冠狀病毒暫無抗病毒藥物，只能以支持性療法控制症狀，感染冠狀病毒大多透過飛沫感染或是和動物接觸相當緊密而感染，例如屠宰、食用動物等，但食用動物時若能完全煮熟，感染的風險將大大降低。