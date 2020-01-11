武漢肺炎61歲死者 華南海鮮市場常客

武漢「不明原因肺炎」爆發至今，據官方綜合研判，初步診斷有新型冠狀病毒感染的肺炎病例41例，其中死亡1例、重症7例、已出院2例，其餘患者病情穩定。央視新聞客戶端報導，目前尚未發現醫務人員感染，也未發現明確的人傳人證據。

中國新聞網報導，死亡病例為男性，61歲，因呼吸衰竭，重症肺炎入院，同時患有糖尿病和慢性肝病，常年在武漢市華南海鮮市場採購貨物。醫院對這名患者給予抗感染等治療後，症狀無好轉，於9日晚搶救無效死亡，病原學檢測結果提示新型冠狀病毒核酸陽性。直接死亡原因為呼吸循環衰竭。

武漢衛健委表示，這次疫情病例臨床表現為發熱，乏力等全身症狀，伴有乾咳，住院患者常見呼吸困難。

央視新聞客戶端報導，「不明原因肺炎」爆發以來，官方已對華南海鮮批發市場採取休市措施，並對全市公共場所，特別是農貿市場進一步加強防病指導和環境衛生管理。1月3日以來未發現新發病例。

另據本報系聯合報報導，中國病毒性肺炎醫療救治組專家、湖北省人民醫院呼吸科教授胡克表示，大多數患者病情均屬輕到中度，經治療後多已得到控制，部分最初入院的患者已治癒出院，其他在院者大多數病情穩定。

世界衛生組織官網近日發布訊息表示，未對中國實行任何旅行或貿易限制。如果在旅行期間或旅行後出現有關呼吸系統疾病的症狀，建議旅客尋求醫療救護，並與他們的醫療服務提供者分享旅行經歷。但美國之音報導，英國公共衛生部(Public Health England)10日針對武漢不明原因肺炎發出旅行通知，建議赴華的英國旅客可以採取簡單的預防措施，保持良好的個人衛生和手部清潔。

英國公共衛生部表示，如果旅客在武漢遊覽後14天內出現呼吸系統症狀，應前往就醫。但是英國公共衛生部也表示「依照現有證據」，英國人的患病風險很低，到武漢旅遊的人患病風險也很低。武漢不明原因肺炎爆發後，香港政府表示總共有15起可能染上不明原因的病毒性肺炎的病例。南韓和新加坡也陸續曝出了武漢不明原因肺炎疑似病例。