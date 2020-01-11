武漢肺炎已有1例死亡 初步診斷共41病例

中國武漢新型冠狀病毒肺炎自去年12月爆發以來，今天最新通報顯示，已有一名61歲的男性患者死亡。目前被診斷有新型冠狀病毒感染的肺炎病例共41例。

根據武漢市衛生健康委員會官網，截至1月10日晚上12時，武漢市衛生健康委組織對現有患者標本已完成病原核酸檢測。

專家綜合研判後，初步診斷有新型冠狀病毒感染的肺炎病例41例，其中已出院2例、重症7例、死亡1例。

根據武漢市衛健委，這名死亡病例是名61歲的男性患者，他因呼吸衰竭、重症肺炎入院，同時患有腹部腫瘤及慢性肝病。這名患者常年在武漢市華南海鮮市場採買。入院後給予治療並持續以葉克膜體外生命支持，症狀沒有好轉，於9日死亡。

這名患者的病原學檢測結果顯示新型冠狀病毒核酸陽性；死亡診斷為重症肺炎，急性呼吸窘迫綜合症（重度），膿毒性休克，多器官功能衰竭，嚴重酸鹼代謝紊亂，肝硬化；直接死亡原因為呼吸循環衰竭。

去年12月底以來，武漢確診的不明原因病毒性肺炎患者數持續增加。武漢市衛生健康委1月5日晚上曾通報，全市出現不明原因的病毒性肺炎症狀的患者達59例，其中重症患者7例。

隨著「不明原因的病毒性肺炎」病原體初步判定為新型冠狀病毒後，國家、省市專家組對不明原因的病毒性肺炎診療、監測等方案進行修訂完善。

11日最新通報顯示，目前初步診斷有新型冠狀病毒感染的肺炎病例41例。密切接觸者739人，其中醫務人員419人，均已接受醫學觀察，未發現相關病例。

通報指出，自3日以來未發現新發病例。目前，未發現醫務人員感染，未發現明確的人傳人證據。

通報提醒，當前，正處於冬春季傳染病高發季節，公眾要保持室內空氣流通，儘量避免到封閉、空氣不流通的公眾場合和人群集中地方，必要時可戴口罩。如有發燒、呼吸道感染症狀，特別是持續發熱不退，要及時到醫療機構就診。