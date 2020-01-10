武漢肺炎 港大教授：等內地提供新冠狀病毒基因圖譜

港大微生物學系講座教授袁國勇（右）表示，如果取得新型冠狀病毒的基因圖譜，可於數天內制訂新的相關基因測試。圖翻攝自香港電台 分享 facebook

武漢爆發不明原因肺炎，初判是「新型冠狀病毒」，香港生防護中心正聯絡有關方面取得病毒基因排序。

港大微生物學系講座教授袁國勇表示，如果取得新型冠狀病毒的基因圖譜，可於數天內制訂新的相關基因測試，但由於是內地資料，需要禮貌地等候內地提供，無法強迫對方提供。

袁國勇表示，這次發現新冠狀病毒，而研究中在蝙蝠身上亦發現到新冠狀病毒，所以合理推斷，最大可能是由蝙蝠開始，傳給一種野味，然後再傳給人。但他強調暫時只是推斷，要等到內地科學家給予基因排序，然後再在港做基因測試。

香港電台報導，袁國勇表示，現時在基因庫內已有4、500種冠狀病毒基因排序，一般可於6至8小時內有測試結果，如有武漢新型冠狀病毒的基因圖譜，2至3小時就可以知道答案。他又說根據目前做法，會將懷疑個案隔離，即使並非感染新型冠狀病毒，如果仍有病徵，仍須隔離，強調現時的基因測試已足夠用於流行病學及斷定病症。

至於抗病毒藥方面，袁國勇說2003年爆發沙士（SARS）後，發現蛋白抑制劑及干擾素可抑制病毒，如果今次不幸有人感染新型冠狀病毒，可從這方向醫治。

另據香港經濟日報報導，生防護中心總監黃加慶也表示，現時得知屬新型冠狀病毒，對於病人治療上有幫助。