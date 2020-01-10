武漢肺炎初判「新型冠狀病毒」

香港政制及內地事務局局長聶德權（右）九日訪問廣州，出發前於高鐵西九龍站出入境口岸，視察武漢肺炎防控措施。 （香港中通社） 分享 facebook

大陸湖北武漢發生的不明原因病毒性肺炎疫情，中共官方專家初步判定，本次不明原因病毒性肺炎病例的病原體為新型冠狀病毒。北大專家則認為，冠狀病毒在人與人之間會傳播，需要弄清楚傳播途徑以及是透過哪些媒介傳播，再採取相應措施。

央視網指出，大陸專家小組透過ＤＮＡ排序檢測方法，檢出十五件新型冠狀病毒陽性個案，從一名陽性病人樣本中分離出病毒，顯微鏡下呈現典型的冠狀病毒形態。

已知的人類冠狀病毒共有六種，包括ＳＡＲＳ冠狀病毒和中東呼吸綜合症冠狀病毒，均可引起嚴重的呼吸系統疾病。至於這次新型冠狀病毒，不同於已發現的人類冠狀病毒，目前了解有限，需要數周時間，才能完成病原體的分離和致病性鑑定等科學研究。相關特效藥物和疫苗研發，可能需要數年時間才能完成。

冠狀病毒能引起呼吸道、腸道疾病，病毒顆粒的表面有許多規則排列的突起，整個病毒顆粒就像一頂帝王的皇冠，因此得名「冠狀病毒」。除人類以外，冠狀病毒還可感染豬、牛、貓、犬、貂、駱駝、蝙蝠、老鼠、刺蝟等多種哺乳動物以及多種鳥類。

據香港電台報導，北京大學醫學部基礎醫學院免疫學系教授王月丹認為，這次疫情人傳人的可能性很大，根據二○○三年抗ＳＡＲＳ經驗，冠狀病毒在人與人之間會傳播，因此需要弄清楚傳播途徑以及是透過哪些媒介傳播，再採取相應措施，同時監察疫情，每天公布有否新增病例，消除民眾疑慮。

王月丹分析，不能夠排除大陸其他省市會有病例，大陸各出入境口岸要加強檢疫。雖然暫時不能判斷今次疫情源於野味，但應立即停售野生動物，民眾要避免到人多地方，不要接觸發燒病人。

港大微生物學系教授袁國勇表示，這次大陸官方的發現與香港專家稍早的預測接近。以往發現的冠狀病毒全部可以人傳人，至於新病毒是否同樣可以人傳人，現階段無法得知。

【國際中心／綜合報導】世界衛生組織八日表示，中國武漢出現超過五十起肺炎病例的群聚感染，可能源於一種新型病毒，與引爆ＳＡＲＳ及中東呼吸綜合症疫情的禍首屬同一家族─冠狀病毒，但仍需更多資訊才能精確證實造成這波感染的病原體類型。